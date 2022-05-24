فيديو لسقوط مطعم معلّق في البحرين ومعظم الضحايا سعوديات.. هل هو حقيقي؟
تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ما يفترض أنه حادث سقوط لمطعم معلّق في البحرين، كانت ضحاياه نساء سعوديات.
سقوط مطعم معلق في البحرين وكلهم نساء سعوديات لاقوا حذفهم pic.twitter.com/5mBvSASEza
— جنوبية اماراتية🇦🇪 (@bnt_aljnoob4) May 22, 2022
لكن هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، قالت إن الفيديو مفبرك. وأنّه “مجتزأ من حملة إعلانية في مدينة وجدة المغربية، ولا علاقة له بالبحرين”.
أكثر من ذلك، سبق أن نفت ذات الهيئة صحّة هذا الفيديو، في ماي 2016. حيث يعود الفيديو الحقيقي إلى افتتاح المطعم في أفريل من نفس العام.
الفيديو المتداول مجدداً بعنوان “سقوط مطعم معلق في البحرين وكلهم نساء سعوديات” مفبرك وغير صحيح.
التفاصيل:https://t.co/AWJkeuYE6Y pic.twitter.com/9rmSBAgkkO
— هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) May 23, 2022