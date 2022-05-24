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فيديو لسقوط مطعم معلّق في البحرين ومعظم الضحايا سعوديات.. هل هو حقيقي؟

الشروق أونلاين
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فيديو لسقوط مطعم معلّق في البحرين ومعظم الضحايا سعوديات.. هل هو حقيقي؟
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لقطة من الفيديو

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ما يفترض أنه حادث سقوط لمطعم معلّق في البحرين، كانت ضحاياه نساء سعوديات.

لكن هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، قالت إن الفيديو مفبرك. وأنّه “مجتزأ من حملة إعلانية في مدينة وجدة المغربية، ولا علاقة له بالبحرين”.

أكثر من ذلك، سبق أن نفت ذات الهيئة صحّة هذا الفيديو، في ماي 2016. حيث يعود الفيديو الحقيقي إلى افتتاح المطعم في أفريل من نفس العام.

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