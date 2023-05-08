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جواهر

فيديو لشابة ليبية تتوسل محتجزيها أثناء تعرضها للاغتصاب يهزّ الشبكات

جواهر الشروق
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فيديو لشابة ليبية تتوسل محتجزيها أثناء تعرضها للاغتصاب يهزّ الشبكات
أرشيف
تعبيرية

هزّت صرخة شابة ليبية تتعرض للاغتصاب من قبل مجموعة الشبان، شبكات التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو الحادثة الصادمة.

وأظهر المقطع المصور، رجلا يعتدي بالضرب على امرأة، وهي تصرخ: “والنبي لا.. بالله عليكم لا.. الله يستركم لا.. وراس اميمتك لا”.

وأعرب نشطاء عن غضبهم الشديد من واقعة اغتصاب الشابة الليبية، التي وصفوها بالدنيئة، وسط دعوات لفتح تحقيق وملاحقة المجرمين.

وقال ناشرو الفيديو عبر الشبكات، إن الحادثة وقعت داخل مقر إحدى الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية غرب ليبيا، حيث تم اختطاف الشابة واغتصابها ثم التنكيل بها، بعد نشرها تعليقا على فيسبوك، انتقدت فيه أحد العناصر المسلحة.

في ذات السياق أطلق نشطاء وسم “الله يستركم لا”، للتضامن مع الضحية، مطالبين الجهات المسؤولة بالتحرك وملاحقة المسلحين والخارجين عن القانون وتجار المخدرات المنتشرين في المدينة.

وحسب تقرير أورده موقع العربية تشهد مدينة الزاوية هذه الفترة حالة من الغليان، تنديدا بتصرفات بعض الميليشيات المسلحة وسطوتها على مناحي الحياة العامة، وارتفاع معدلات الجريمة.

فيما ترتفع المطالبات بتطهير المدينة من المجرمين وضبط الأمن، لاسيما منذ انتشار مقاطع فيديو لمجموعة أشخاص أجانب يقومون بعمليات تعذيب وحشية وضرب وجلد لعدد من الليبيين تحت حماية الميليشيات المسلحة.

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