فيديو لشاب جزائري ألبس خاتم الزواج لوالدته بدل عروسه يثير الجدل.. هل هذا من البر؟
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن لقطة محيرة قام بها شاب جزائري في ليلة زفافه، حيث ألبس خاتم الزواج لوالدته بدل عروسه، ما أثار جدلا واسعا، وتساؤلات كثيرة إن كان تصرفه على ذلك النحو من البر.
يظهر العريس في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا، وهو يحمل خاتم الزواج ويُلبسه لوالدته عوضا عن العروس التي كانت تقف بجانبه، قبل أن يجثو على ركبتيه ليقبل قدمها ويقوم لاحتضانها وسط تصفيقات المدعوين.
في الجزائر
عريس يصدم الحضور أخذ خاتم الزواج، وألبسه لوالدته بدلا من زوجته في ليلة العمر https://t.co/whe6Oi1GrA pic.twitter.com/Czt8JHTZhy
— أهلاوي حقاني (@ViDeOs_ch1) March 6, 2024
وأعرب نشطاء عن انزعاجهم من هذا التصرف المبالغ فيه حسبهم لأن بر الأم شيء وكسر خاطر العروس في ليلة العمر شيء آخر، بينما برر البعض ذلك بالقول إنه ناتج عن الحب الكبير لمن سهرت وتعبت وربت.
فيديو مثير للجدل من الجزائر :
عريس يصدم الحضور اخذا خاتم الزواج والبسه لوالدته بدلاً من زوجته في لليلة العمر ، البعض راى انه دليل على بر الولدين والاخرين اعتبروه اهانه للعروس ! pic.twitter.com/Ieu2e91nek
— Reema (@Ahla1220) March 6, 2024
في ذات السياق دعا البعض لضرورة التأكد من أن العريس ألبس خاتم الزواج فعلا لوالدته، لافتين إلى أنه ربما ألبس العروس خاتمها واشترى بالمقابل خاتما آخر لمن ربته تكريما لها حتى تشعر بقيمتها.