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جواهر

فيديو لشاب جزائري ألبس خاتم الزواج لوالدته بدل عروسه يثير الجدل.. هل هذا من البر؟

جواهر الشروق
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فيديو لشاب جزائري ألبس خاتم الزواج لوالدته بدل عروسه يثير الجدل.. هل هذا من البر؟

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن لقطة محيرة قام بها شاب جزائري في ليلة زفافه، حيث ألبس خاتم الزواج لوالدته بدل عروسه، ما أثار جدلا واسعا، وتساؤلات كثيرة إن كان تصرفه على ذلك النحو من البر.

يظهر العريس في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا، وهو يحمل خاتم الزواج ويُلبسه لوالدته عوضا عن العروس التي كانت تقف بجانبه، قبل أن يجثو على ركبتيه ليقبل قدمها ويقوم لاحتضانها وسط تصفيقات المدعوين.

وأعرب نشطاء عن انزعاجهم من هذا التصرف المبالغ فيه حسبهم لأن بر الأم شيء وكسر خاطر العروس في ليلة العمر شيء آخر، بينما برر البعض ذلك بالقول إنه ناتج عن الحب الكبير لمن سهرت وتعبت وربت.

في ذات السياق دعا البعض لضرورة التأكد من أن العريس ألبس خاتم الزواج فعلا لوالدته، لافتين إلى أنه ربما ألبس العروس خاتمها واشترى بالمقابل خاتما آخر لمن ربته تكريما لها حتى تشعر بقيمتها.

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