فيديو لشاب جزائري تمكن من الطيران بعد عديد المحاولات.. ما القصة؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لشاب جزائري تمكن من الطيران بعد عديد المحاولات.

يظهر في الفيديو الذي لاقى تفاعلا واسعا طائرة مروحية صغيرة يقودها شخص، حيث زعم الناشرون أنه “جزائري نجح في صنعها وجعلها تطير بعد عدة محاولات”.

وحظي الفيديو بمشاركات واسعة بلغت أكثر من ألف مشاركة، بالإضافة إلى مئات التعليقات التي تشيد بالاختراع المزعوم.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن االفيديو في الحقيقة ليس لطائرة جزائرية الصنع، فالتفتيش عن المقطع بعد تقطيعه لمشاهد ثابتة يرشد إليه منشوراً على قناة يوتيوب لشخص يدعى مارك روسمي.

ويحيل البحث باسم الطائرة إلى موقعها الرسمي الذي يضم مشاهد من الطائرة نفسها، ويشير إلى أنها تباع في عدة دول، من بينها فرنسا والصين والولايات المتحدة.

ويذكر الموقع اسم مارك روسمي الذي نشر الفيديو على قناته، باعتباره موزعاً رسميا لهذه الطائرة سلوفينية الصنع في الولايات المتحدة.