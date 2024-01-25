فيديو لشقيق جندي إسرائيلي يهاجم بيني غانتس.. شاهد ما قاله!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإسرائيلي غاضب، يهاجم الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس خلال تشييع جنازة شقيقه الجندي الذي لقي مصرعه في قطاع غزة.

أظهرت لقطات الفيديو الذي انتشر بشكل لافت، لحظة هجوم شقيق الجندي الراحل على غانتس خلال تشييع جنازته في مستوطنة كارني شمرون، حيث صرخ في وجهه قائلا: “عليك إنهاء الحرب، أخي لم يمت من أجل لا شيء”.

وظهر غانتس صامتاً، بينما قام عناصر الأمن وحاضرون بإبعاد الرجل الغاضب.

وبحسب ما نشر الإعلام العبري فإن المهاجم شقيق الرائد آدم باسيموث، البالغ من العمر 35 عاما، والذي لقي حتفه في هجوم نفذته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في شرق مخيم المغازي.

وفي عملية وصفتها حماس بـ”المركبة”، قتل في هجوم المغازي 21 عسكريا من وحدة الهندسة في جيش الاحتلال خلال قيامهم بتفخيخ منزلين تمهيدا لتفجيرهما لإنشاء منطقة عازلة في المنطقة.

وتمكنت عناصر القسام من استهداف عناصر الوحدة بقذيفة أدت أيضا إلى تفجير المتفجرات المعدة لهدم المنزلين، بالإضافة إلى استهداف دبابة كانت ترافق القوة.