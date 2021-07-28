فيديو لطالبة أجنبية بوهران يعيد الجدل حول أمن الإقامات الجامعية

بعد زيارته للجزائر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديو لطالبة أجنبية بوهران، أعاد الجدل حول أمن الإقامات الجامعية، نتيجة تجاوزات أخلاقية بلغت حد الإعتداء على المقيمات.

وفجّرت الطالبة الإفريقية إليانا، بالإقامة الجامعية 4 للبنات جامعة بلقايد، فضيحة أخلاقية من داخل الحرم الجامعي، حيث وثّقت بالصوت والصورة لحظة الاعتداء على إحدى الطالبات بغرفتها عشية عيد الأضحى.

وقالت إن ما يحدث داخل الإقامات يندى له الجبين، مشيرة إلى تعرضها للتحرش في الخارج، وسائقو التاكسي يتعاملون معها كما لو كانت بائعة هوى!

في ذات السياق أكّدت بأن الإقامة الجامعية هي البقعة الوحيدة التي كانت تشعر فيها الطالبات الإفريقيات بالحماية، قبل أن تسوء الأمور.

وكشفت أنه يوم 20 جويلية على الساعة الثالثة صباحا، رأت شيئا صدمها للغاية، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام فيديو يظهر شابا في غرفة فتاة بالإقامة!

وأثارت الحادثة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما بين من يتحدث عن الاغتصاب ومن يتحدث عن الزنا، تبقى الكارثة أخلاقية وغياب الأمن هو المفسر الوحيد لمثل تلك التجاوزات المشوهة لصورة الإقامات.