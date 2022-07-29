فيديو لمعمرة عاشت 300 سنة يصنع الحدث عبر شبكات التواصل!

صنع فيديو قيل إنه لمعمّرة عاشت 300 سنة الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا واسعا بشأن حقيقته.

يظهر في الفيديو شخصٌ متقدّم في السنّ يرقد على فراشٍ وتقف إلى جانبه فتاة صغيرة. وجاء في التعليق المرافق له “سبحان الله عمرها 300 سنة”.

وكتب فوق الفيديو الذي حظي بعشرات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل “أكبر عجوز في العام 299 سنة”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن من يظهر في الفيديو هو راهبٌ بوذيّ توفي عن 109 سنوات في تايلاند خلال شهر مارس.

وأضاف التقرير أن أكبر معمّرة معروفة على قيد الحياة في العالم، هي الراهبة الفرنسيّة “الأخت أندريه” التي بلغت عامها الـ118 قبل أشهر، وذلك بعدما توفيت اليابانية كاني تاناكا عن 119 عاماً.

وتحتفظ الفرنسية جانّ كالمان التي توفيت عام 1997 في آرل جنوب فرنسا عن 122 عاماً، بالرقم القياسيّ لأكبر سنٍّ.

وما من ذكرٍ لشخصٍ بلغ من العمر 300 سنة في موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة أو في مواقع أخرى ذات صدقيّة.

فما حقيقة المنشورات؟

بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى مشاهد منه منشورة في حسابٍ على تيك توك يحمل اسم أوي سارانيا، حيث يمكن العثور على مقاطع أخرى للشخص نفسه.

إثر ذلك تواصل صحافيو تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس في تايلاند مع صاحبة الحساب سارانيا كيويلاي التي أكّدت أنّ من يظهر في الفيديو هو أحد إخوة جدّها الراهب البوذي لوانغ تا أم كا، والفتاة الصغيرة بصحبته هي ابنتها.

وأفادت سارانيا لفرانس برس أنّ الراهب البوذيّ كان يبلغ من العمر 109 سنوات عندما توفي في 22 مارس 2022، ونقلت الخبر وسائل إعلام محليّة.

وينفي ذلك ما ادّعته المنشورات المضلّلة أن من يظهر في الفيديو هو سيّدة عجوز بلغت من العمر 300 سنة.

وأوضحت ساراناي أنّ عمر الراهب المسجّل رسمياً هو 92 عاماً، لأن والدته تأخّرت في تسجيله، إلا أنّ عمره الحقيقيّ كان 109 سنوات عند وفاته.