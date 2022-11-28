فيديو لوليمة ضخمة لجماهير مونديال قطر يصنع الحدث

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادّعى ناشروه أنّه يظهر وليمة ضخمة في أحد الأحياء القطريّة خلال فعاليّات مونديال قطر 2022.

يظهر الفيديو عدداً من الرجال بملابس تقليديّة يسكبون مئات أطباق الطعام من أوانٍ ضخمة. وجاء في التعليق المرافق أنّ الفيديو ملتقط خلال المونديال في حيّ الغرافة في منطقة الريّان القطريّة.

حظي الفيديو بملايين المشاهدات في صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو لزفافٍ في الإمارات

إلا أنّ المقطع المتداول لا علاقة له بالمونديال أو بقطر.

فقد أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منه منشورة في موقع تيك توك بتاريخ 7 نوفمبر 2022، أي قبل قرابة أسبوعين على انطلاق المونديال.

حفل زفاف عمر أحمد زيد بن صبيع الخنبولي الشحي علي كريمة محمد زيد بن صبيع الخنبولي الشحي منطقة جلفار..رأس الخيمة السبت 05/11/2022.

وأوضح التعليق المرافق له أنّ يعود لزفافٍ في رأس الخيمة في الإمارات العربيّة المتحدة.

ويمكن العثور على مقاطع أخرى للزفاف نفسه من حسابات عدّة في موقع تيك توك.

المصدر: فرانس برس