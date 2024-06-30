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جواهر

فيديو مؤثر جدا.. ردة فعل تلميذة فاجأها والدها المصري في حفل “السانكيام” بالجزائر!

جواهر الشروق
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فيديو مؤثر جدا.. ردة فعل تلميذة فاجأها والدها المصري في حفل “السانكيام” بالجزائر!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جميل أظهر ردة فعل تلميذة فاجأها والدها المصري في حفل السانكيام بالجزائر بعد طول غياب.

يظهر في الفيديو الذي استحسنه الكثيرون ونشروه على نطاق واسع، الأب وهو يسافر من مصر إلى الجزائر وتحديدا إلى ولاية المغيّر، من أجل حضور الحفل الذي أقيم على شرف تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، الناجحين في امتحان تقييم المكتسبات.

يقول الأب في الفيديو: “أنا المهندس أحمد زهران، مصري الجنسية ومقيم في الجزائر، أنا كنت في مصر الفترة الماضية منذ حوالي ستة أشهر أين خضعت لعملية على القلب”.

وأضاف: “بنتي السنة دي تتخرج من السنة خامسة ابتدائي، الحفل الخاص بتكريمها اليوم وسنذهب إليها حبيت أعمل لها مفاجأة، سافرت من مصر للجزائر ومن العاصمة إلى ولاية المغير بتنسيق مع عدة جهات منها إدارة المدرسة”.

وخلال الحفل نادى المنشط على الفتاة شهد وقال أن والدها من سيقوم بتكريمها لترتسم على وجه الفتاة ملامح الحيرة والفرح ثم تجري نحو والدها بعد دخوله لاحتضانه والدموع تسبقها، في مشهد مؤثر نال تقدير الحضور ومشاهدي الفيديو.

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