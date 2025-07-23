فيديو مؤثر لأم جزائرية تبكي فرحا.. ما القصة؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مؤثر لسيدة جزائرية تبكي فرحا بنجاح ابنها في شهادة البكالوريا، حيث وقف إلى جانبها أثناء معاناتها من السرطان.

ظهرت الأم وهي تعانق ابنها البار وتردد كلمات تفيض امتنانا وفخرا، وسط تفاعل واسع من الجزائريين الذين وجدوا في قصتها مثالا حيا على التضحية، والبرّ، والانتصار على الظروف الصعبة.

الطالب الناجح، كان قد تخلى عن كثير من تفاصيل حياته الخاصة ليقف إلى جانب والدته التي كانت تُصارع مرض السرطان، حيث تولى رعاية أشقائه الصغار والقيام بالأعمال المنزلية، بما فيها غسل الأواني، في وقت كان فيه زملاؤه منشغلين بمراجعة دروسهم خاصة في رمضان.

هذه الكلمات البسيطة اختزلت سنوات من المعاناة والكفاح، وسلطت الضوء على نموذج نادر من الأبناء الذين يواجهون قسوة الحياة دون أن يتخلوا عن واجباتهم أو أحلامهم.

الآلاف من الجزائريين تفاعلوا مع القصة، مشيدين بروح المسؤولية التي تحلّى بها الابن، والدعاء للأم بالشفاء، مؤكدين أن هذا النجاح هو انتصار مزدوج في الدراسة وفي الحياة.

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في هذا السياق، علقت نور اليقين: “الحمد للّه وفقه الله، ربي يفرحها ويشفيها ويعافيها شفاءً لا يغادر سقماً، لهذا اليوم يجب أن تحسن تربية أولادك وتحرس على أخلاقهم العالية”.

وقالت ريما متأثرة: “أبكيتنا يا أختي، ربي يشفيك والحمد الله ربي فرحك بيه”، فيما علقت شهد على المقطع المصور: “حسن الاخلاق والتربية، يقولك دعوة الوالدين تسلكك كي الشعرة من العجين ربي يدوم فرحهم”.