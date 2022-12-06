فيديو مؤثر لجزائرية تفاجئ ابنها العامل في أمن بطولة كأس العالم
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لأم جزائرية فاجأت ابنها الذي يعمل ضمن عناصر أمن بطولة كأس العالم بقطر.
تظهر في المقطع الذي حظي بإشادة واسعة، السيدة وهي تمشي باتجاه ولدها المدعو “مهدي” والبالغ من العمر 28 عاما، ليقوم بعناقها والبكاء في أحضانها.
جزائرية تفاجئ ابنها الذي يعمل ضمن عناصر أمن بطولة كأس العالم في قطر 🇩🇿♥️#كأس_العالم_قطر_2022 #الجزائر #CoupeDuMonde #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/DhY6hkJu6G
— Farouk Herkat (@herkat_farouk) December 6, 2022
وبحسب مغردين فإن المرأة من ولاية قسنطينة وأبناؤها الثلاثة يعملون في قطر، وقد قررت زيارتهم بعد فراق دام أزيد من عام، وذلك بإخبار واحد منهم فقط كي ترى ردة فعلهم.
سيدة جزائرية تفاجئ ابنها الذي يعمل ضمن امن بطولة كأس العالم في قطر حضرت من الجزائر للالتقاء به في الدوحة .
شوفوا مشاعر الابن لما شاف امه pic.twitter.com/r9Z1cKyjrO
— حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 6, 2022
وحاز المقطع على إعجاب عديد النشطاء ممن أثنوا على حنان الأم ومكانتها الكبيرة في قلوب الأبناء، فيما استرسل البعض في الحديث عن الغربة ولوعتها.
أوف🤦🏻♀️للغربه #نار🔥لا تسأل عنها إلا #المغترب:
لأنه مايحس بالنار إلا رجل واطيها#سبحان_الله دايم الرجل الشرقي له بقلب المرأة هيبه وكأنه جبل مايهزك ريح(سواء كان ابوها أو أخوها أو زوجها أو حتى إبنها)
لكن متى تحس بهذا الرجل تحول لطفل:
فقط إذا كان بأحضان أمه#جبر_الله قلب كل من فقد أمه https://t.co/UOpQP7zHir
— البارة بوالديها🇦🇪اللهم نسألك الفردوس الأعلى🙏🏻 (@JujyLove) December 6, 2022