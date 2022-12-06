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فيديو مؤثر لجزائرية تفاجئ ابنها العامل في أمن بطولة كأس العالم

نادية شريف
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فيديو مؤثر لجزائرية تفاجئ ابنها العامل في أمن بطولة كأس العالم
مواقع التواصل
لحظة لقاء الأم الجزائرية بابنها

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لأم جزائرية فاجأت ابنها الذي يعمل ضمن عناصر أمن بطولة كأس العالم بقطر.

تظهر في المقطع الذي حظي بإشادة واسعة، السيدة وهي تمشي باتجاه ولدها المدعو “مهدي” والبالغ من العمر 28 عاما، ليقوم بعناقها والبكاء في أحضانها.

وبحسب مغردين فإن المرأة من ولاية قسنطينة وأبناؤها الثلاثة يعملون في قطر، وقد قررت زيارتهم بعد فراق دام أزيد من عام، وذلك بإخبار واحد منهم فقط كي ترى ردة فعلهم.

وحاز المقطع على إعجاب عديد النشطاء ممن أثنوا على حنان الأم ومكانتها الكبيرة في قلوب الأبناء، فيما استرسل البعض في الحديث عن الغربة ولوعتها.

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