فيديو مؤثر لطبيبة تفاجأت بوجود زوجها بين شهداء غزة
تداولت مواقع إخبارية وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لطبيبة فلسطينية تفاجأت بوجود زوجها بين شهداء غزة في المستشفى.
ووقعت عين الطبيبة على جثمان زوجها بينما كانت تقوم بإسعاف المصابين داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة، لتخرج صارخة: “زوجي استشهد يا جماعة، أنا أعالج المرضى والمصابين، لكن زوجي استشهد”.
الطبيبة وزوجها الشهيد.
هذه الطبيبة الفلسطينية تفاجأت بوجود زوجها بين الشهداء.
اللهم اربط على قلبها وقلوب الثكالى.
أما الشهداء، فهم “أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون”.
“ويَسْتَبْشِرُونَ بالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خوْفٌ علَيْهِمْ ولَا هُمْ يَحْزَنون”. pic.twitter.com/85gd8DkgYX
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) October 9, 2023
ومع شارة النصر وبكلمات مؤثرة خاطبت ابنتها وهي تعانقها: ” أبوك استشهد”، ما أثار تفاعلا واسعا ودعوات بأن يربط الله على قلبها ولا يثنيها عن جهادها.