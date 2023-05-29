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جواهر

فيديو مؤثر لطفلة مصابة بمتلازمة داون تستقبل التهنئة بنجاحها

جواهر الشروق
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فيديو مؤثر لطفلة مصابة بمتلازمة داون تستقبل التهنئة بنجاحها

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لطفلة مصابة بمتلازمة داون تستقبل التهنئة بنجاحها بفرح بالغ. 

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أثار مقطع فيديو متداول على تويتر لطفلة سعودية مصابة بمتلازمة داون تعاطف الكثير من المتابعين.

وظهرت الطفلة رزان في المدرسة بينما سمعت تسجيلا صوتيا لشقيقتها الكبرى “بدور” تبارك لها بالنجاح.

وتفاجأت رزان للغاية عند سماعها التسجيل، لتظهر على وجهها علامات الفرح التي بقيت واضحة على معالمها طوال فترة سماع الرسالة.

وعبرت شقيقة رزان خلال التسجيل عن دعمها لأختها الصغيرة وحبها الشديد لها، وأملها بأن تراها دائما في أعلى المراتب.

وبادلت رزان شقيقتها المشاعر ذاتها، في ردة فعل تأثر بها الكثير من المتابعين الذين شاركوا المقطع وتمنوا لها النجاح دائما.

يذكر أن متلازمة داون حالة وراثية حيث يولد الشخص بنسخة إضافية من الكروموسوم 21، وهذا يعني أن لديهم إجمالي 47 كروموسومًا بدلًا من 46، وهذا يمكن أن يؤثر على كيفية تطور الدماغ والجسم.

تشير الدراسات إلى أن خطر ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون يزداد مع تقدم العمر، لكنه يتمتع بحياة سعيدة وصحية مع الرعاية الدئمة.

ويقدر عدد المصابين بها حول العالم بين 1 في 1000 إلى 1 في 1100 من الولادات الحية، وذلك وفقا لموقع “منظمة الأمم المتحدة”، ويولد كل عام ما يقرب من 3.000 إلى 5.000 من الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب الجيني.

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