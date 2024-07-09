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فيديو مؤثر لفلسطينية تتحدث عن الأمهات الغزاويات وتضرب المثل بثورة الجزائر

جواهر الشروق
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فيديو مؤثر لفلسطينية تتحدث عن الأمهات الغزاويات وتضرب المثل بثورة الجزائر

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لفلسطينية تتحدث عن الأمهات الغزاويات وتضرب المثل بثورة الجزائر.

وقالت السيدة بثقة: “احنا قويين، احنا الشعب اللي ما يهزه ريح، احنا الفلسطينية أبي قال لنا هنا مزقوا أعداءنا.. والله لو معايا سلاح لاطلع معاهم احنا ما بننهزم.. احنا زي ثورة الـ36 تاعت الجزائر”.

وأضافت: “لو متنا رح يطلع غيرنا وغيرنا وغيرنا.. قال الأم الفلسطينية بترمي زي عروق الملوخية بيستشهد واحد بيطلع ألف ومية”.

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