فيديو مؤثر لممرضة تتفاجأ بوجود أختها بين الشهداء!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لممرضة تفاجأت بوجود أختها بين الشهداء، الذين ارتقوا جراء القصف الصهيوني الأعمى على قطاع غزة.

تظهر في المقطع المصور الذي لاقى تفاعلا واسعا، الممرضة الفلسطينية وهي تساعد شخصا على السير، ثم ترى كفن أختها فتنهار بالبكاء، وتزيل الغطاء عن وجهها وتقبلها وهي تقول: “حبيبتي يا اختي.. الله يرحمك يا أختي”.

وتضيف: “أم عبد الله يا حبيبتي.. لا إله إلا الله.. وينك يا أختي”.