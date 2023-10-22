-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: رياح وزوابع رملية عبر 14 ولاية
جواهر

فيديو مؤثر لممرضة تتفاجأ بوجود أختها بين الشهداء!

جواهر الشروق
  • 585
  • 0
فيديو مؤثر لممرضة تتفاجأ بوجود أختها بين الشهداء!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لممرضة تفاجأت بوجود أختها بين الشهداء، الذين ارتقوا جراء القصف الصهيوني الأعمى على قطاع غزة.

تظهر في المقطع المصور الذي لاقى تفاعلا واسعا، الممرضة الفلسطينية وهي تساعد شخصا على السير، ثم ترى كفن أختها فتنهار بالبكاء، وتزيل الغطاء عن وجهها وتقبلها وهي تقول: “حبيبتي يا اختي.. الله يرحمك يا أختي”.

وتضيف: “أم عبد الله يا حبيبتي.. لا إله إلا الله.. وينك يا أختي”.

مقالات ذات صلة
برلمانية أوروبية تدين قمع صوت فلسطين مقابل الدعاية المدفوعة لإسرائيل

برلمانية أوروبية تدين قمع صوت فلسطين مقابل الدعاية المدفوعة لإسرائيل

استشهاد أول عضوة بالمكتب السياسي لحماس في قصف إسرائيلي

استشهاد أول عضوة بالمكتب السياسي لحماس في قصف إسرائيلي

أنغام تدعو على الناطق باسم جيش الاحتلال وعمرو أديب يتدخل!

أنغام تدعو على الناطق باسم جيش الاحتلال وعمرو أديب يتدخل!

وزيرة الخارجية الألمانية في زيارة دعم للكيان الصهيوني.. وتمر أيضا بالأردن ولبنان!

وزيرة الخارجية الألمانية في زيارة دعم للكيان الصهيوني.. وتمر أيضا بالأردن ولبنان!

شاهد ما حدث بين ناشطة مصرية ومراسلة سي إن إن المتحيزة لجيش الاحتلال!

شاهد ما حدث بين ناشطة مصرية ومراسلة سي إن إن المتحيزة لجيش الاحتلال!

رئيسة وزراء إيطاليا تعلن طلاقها لهذا السبب!

رئيسة وزراء إيطاليا تعلن طلاقها لهذا السبب!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد