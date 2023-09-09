فيديو مؤثر.. مغربي يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض ويردد هذه العبارات!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بفيديوهات صادمة من المغرب عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو مؤثر لرجل مغربي يبحث عن أطفاله المفقودين تحت الأنقاض وهو يردد: “الله سيدي ربي مشاو أولادي.. آه يا ولدي”.

وقالت تقارير إخبارية إن الأب كان يلهث من شدة الهلع والتعب، ويطلب الترحم على أبنائه الذي قالوا إنهم قضوا من جراء الزلزال.

وأدى الزلزال العنيف إلى مقتل المئات، وتضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة بها”، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى غاية منتصف نهار السبت، إلى 820 وفاة و672 إصابة، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية في البلاد.

وأفاد مسؤول بالمنطقة أن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها. كما أدى الزلزال إلى تدمير عدد من المباني ودفع سكان المدن الكبرى للفرار من منازلهم في حالة من الذعر.

وذكر سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، أن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). وعرض التلفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن الناس في العاصمة الرباط، على بعد حوالي 350 كيلومترا شمالي إيغيل حيث وقع الزلزال، وفي بلدة إمسوان الساحلية على بعد حوالي 180 كيلومترا إلى الغرب، فروا من منازلهم خوفا من حدوث زلزال أقوى.