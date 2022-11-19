فيديو متداول حول تحطيم فرنسا عدّة سيارات في إفريقيا.. هذه حقيقته!

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر ما يفترض أنه تحطيم عدّة سيارات في إفريقيا، من طرف السلطات الفرنسية.

ورصدت “فرانس 24″، تناقل هذا الفيديو في عدّة منشورات باللغات الإنجليزية والفرنسية وحتى العربية. وادّعت بعض هذه المنشورات أنه يصوّر تخريب القوات الفرنسية لعرباتها بعد مغادرة مالي.

ويظهر الفيديو بالفعل عددا من الأشخاص وهم يقومون بتحطيم سيارات ومركبات نفعية، باستخدام آليات كبيرة.

لكن فريق تدقيق المعلومات في القناة الفرنسية، أوضح أن الفيديو يتعلّق بعملية روتينية، تقوم بها شركة تعدين في منجم ببوركينافاسو.

وقد نشرت وزارة الطاقة المحلية بيانا يوم 16 نوفمبر الجاري، تتحدث فيه عن العملية، التي تمّت بإشراف شركة التعدين الكندية-البوركينابية.

وقالت الوزارة في بيانها، إن سبب تحطيم الشركة لـ6 من عرباتها، يعود إلى كونها قد أصبحت خارج الخدمة.

هل تغلق فرنسا حدودها مع منطقة شنغن بداية من نوفمبر؟

وفي 31 أكتوبر 2022، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول اعتزام فرنسا غلق حدودها أمام منطقة شنغن بداية من الفاتح من شهر نوفمبر.

وحسب ما رصدته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد اعتمدت المنشورات المتداولة منذ 24 أكتوبر الجاري، على ترجمة لمقال نشرته صحيفة برتغالية.

لكن هذه المنشورات “مضللة” حسب الوكالة، حيث يشير محامون وخبراء في شؤون الهجرة، إلى أن كل ما في الأمر هو أن فرنسا ستمدّد، اعتبارًا من الشهر الداخل، إجراءات الرقابة المؤقتة على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن.

ويعتبر هذا الإجراء استثنائيًا، وهو يهدف إلى التعامل مع “تهديد خطير ضد النظام العام أو الأمن الداخلي” للبلاد.

كما ذكرت الوكالة أن فرنسا تطبّق هذا النظام بشكل مستمرّ منذ عام 2015، لدواع أمنية تتعلق بمكافحة التهديد الإرهابي.

“فمن الخطأ الحديث عن الإغلاق”، تقول المحامية جيرالدين رينودير، لأن الأمر يتعلق بإجراء داخلي يتوافق مع قانون حدود شنغن.