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جواهر

فيديو متداول لإيطاليتين تسرقان سياحا خليجيين بخفة ومهارة!

جواهر الشروق
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فيديو متداول لإيطاليتين تسرقان سياحا خليجيين بخفة ومهارة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو لإيطاليتين تسرقان سياحا خليجيين بخفة ومهارة، ما أثار جدلا.

وقال مغردون إن السياح العرب مستهدفون في الخارج، وخاصة الخليجيين الذين تظهر عليهم علامات الترف.

يظهر في الفيديو الذي أثار استياء الكثيرين، امرأتان تسيران بأحد شوارع إيطاليا خلف مجموعة من السياح، فتقوم واحدة بالنشل والأخرى بتغطيتها.

وحذر البعض من انتشار النشالين بشوارع إيطاليا، خاصة في هذه الفترة التي يتوافد فيها السياح للبلد، فيما قالت تقارير إخبارية إن مدينة روما غنية بالمعالم التاريخية، والثقافية المهمة، التي تجذب ملايين السائحين كل عام، ولكن للأسف فإن التجمعات عند مدرج “كوليسيوم” التاريخي، تجذب النشالين الذين يستهدفون هواتف وكاميرات وحافظات نقودهم.

@emadahmad112233

#ايطاليا #سفر #اوربا#عصابات

♬ الصوت الأصلي – التميمي#رحمتك يارب

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