فيديو متداول لامرأة تقتلع شجيرة من جذورها يثير الاستياء.. وهكذا انقسمت الآراء

أثار مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية، استياء واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر امرأة وهي تقتلع شجيرة من جذورها من أجل سرقتها.

وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل بشأن الواقعة، بين من رأى أن تصرف السيدة غير مبرر ويخالف أبسط قواعد احترام الملكية، ومن اعتبر أنه نابع من حبها للنباتات. إلا أن الغالبية اتفقت على أن اقتلاع الشجيرة من أمام محل أو منزل دون إذن يُعد سلوكا غير لائق.

وذهب عدد من المعلقين إلى التأكيد أن الرغبة في اقتناء النباتات لا تبرر التصرف، مشيرين إلى أنه كان بإمكان السيدة طلب الإذن من صاحب المكان أو الاكتفاء بأخذ غصن لإكثاره، بدل اقتلاع الشجيرة كاملة من جذورها.

في المقابل، رأى آخرون أن الواقعة لا تستدعي كل هذا الجدل، معتبرين أن الدافع قد يكون حب الزراعة والاهتمام بالنباتات، دون وجود نية للإضرار بصاحب المكان، بينما دعا آخرون إلى ضرورة احترام الممتلكات الخاصة والعامة وعدم التصرف فيها دون موافقة أصحابها.

وتداول ناشطون المقطع على نطاق واسع، موضحين بأنه من أمام محل تجاري بولاية الشلف، حيث تعالت أصوات البعض مطالبة بترسيخ ثقافة احترام الملكية والمحافظة على المساحات الخضراء، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات، مهما كانت دوافعها، تثير الاستياء.