فيديو متداول لتهريب الخبز من مصر للغزاويين عبر فتحة جدار هذه حقيقته!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه وثق لحظة تمرير خبز حديثا عبر ثغرة في الجدار الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

يظهر في الفيديو فتى وهو يدخل قطع خبز عبر ثغرة في جدار ليتسلمها منه شخص آخر في الجهة الأخرى، وجاء في التعليق المرفق: “فعلها بحماسة هذا المراهق المصري البطل الذي أحدث ثغرة في الجدار الحدودي بين مصر وغزة ويوصل الخبز لسكان غزة”.

ويأتي تداول هذا الفيديو حاصدا آلاف المشاركات تزامنا مع تحذير الأمم المتحدة من خطر مجاعة في قطاع غزة حيث يستمر القصف والحصار الإسرائيلي منذ هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر.

من جهتها، تواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير بشأن الأزمة الإنسانية العميقة في غزة.

ويواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع سكان القطاع الذي تسيطر عليه حماس، الجوع بحسب تقرير صادر عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم. وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة أنفسهم في الوضع نفسه.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو قديم ولا شأن له بالوضع الإنساني في غزة، والتفتيش عنه بعد تقطيعه لمشاهد ثابتة يرشد إليه منشورا على يوتيوب وصفحات مواقع التواصل سنة 2015، ما ينفي أن يكون حديثا في ظل الحصار المشدد على القطاع.

ونشر الفيديو آنذاك على أنه يظهر عملية “تهريب” الخبز من القدس إلى الضفة الغربية.