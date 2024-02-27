فيديو متداول لحادث سير مروع أودى بحياة امرأة وابنتها!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم وثق حادث مرور مروع، أودى بحياة سيدة أمريكية وابنتها.
يُظهر الفيديو، لحظة عبور امرأتين للطريق ثم فجأة تأتي سيارة بسرعة قياسية متجاوزة الإشارة الحمراء، ساحلة معها الاثنتين.
⚠️رجلا قتل أمًا وابنتها وأصاب آخرين بعد تجاوز إشارة حمراء في وسط مدينة سانت لويس pic.twitter.com/6J8shPYbid
— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) February 26, 2024
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تم اتهام الشاب مونتي هندرسون (22 عامًا) بقتل الأم وابنتها، ليلة الأربعاء، في وسط مدينة سانت لويس الأمريكية.
وأضافت أن الشاب تجاوز إشارة حمراء في الشارع وقام بصدم الجانب الأمامي لسيارة أخرى ومن ثم صدمت اثنين من المارة هما أم وابنتها كانتا تسيران على يمين الطريق.
الضحيتان هما لاتيتشا براسيرو البالغة من العمر 42 عامًا، وأليسا كوردوفا البالغة من العمر 21 عامًا، وكلتاهما من شيكاغو، وكانتا عائدتين من حفل موسيقي، وفقًا للشرطة.