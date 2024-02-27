فيديو متداول لحادث سير مروع أودى بحياة امرأة وابنتها!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم وثق حادث مرور مروع، أودى بحياة سيدة أمريكية وابنتها.

يُظهر الفيديو، لحظة عبور امرأتين للطريق ثم فجأة تأتي سيارة بسرعة قياسية متجاوزة الإشارة الحمراء، ساحلة معها الاثنتين.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تم اتهام الشاب مونتي هندرسون (22 عامًا) بقتل الأم وابنتها، ليلة الأربعاء، في وسط مدينة سانت لويس الأمريكية.

وأضافت أن الشاب تجاوز إشارة حمراء في الشارع وقام بصدم الجانب الأمامي لسيارة أخرى ومن ثم صدمت اثنين من المارة هما أم وابنتها كانتا تسيران على يمين الطريق.

الضحيتان هما لاتيتشا براسيرو البالغة من العمر 42 عامًا، وأليسا كوردوفا البالغة من العمر 21 عامًا، وكلتاهما من شيكاغو، وكانتا عائدتين من حفل موسيقي، وفقًا للشرطة.