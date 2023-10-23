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فيديو متداول لحفل زفاف في غزة تحت القصف هذه حقيقته!

جواهر الشروق
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فيديو متداول لحفل زفاف في غزة تحت القصف هذه حقيقته!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لحفل زفاف فلسطيني، بزعم أن العروسين أصرا على إقامته فوق أنقاض مباني غزة التي هدمتها صواريخ جيش الاحتلال الصهيوني الذي يشن غارات مكثفة عى القطاع منذ 17 يوما. 

يظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل لافت عبر منصتي فيسبوك وإكس العريس ببدلة الزفاف وهو يمسك بعروسه التي كانت مرتدية الثوب الأبيض ويسيران فوق ركام المنازل مع صوت إطلاق نار، وجاء في التعليقات المرافقة: “كيف تهزم شعبا يبني فرحا من تحت الأقدام”، و”سلمولي على الظروف فمن يريدك يقيم حربا من أجلك” وغيرها.

وقال ناشرو الفيديو خلال الساعات القليلة الماضية إن حفل الزفاف أقيم مع تعرض غزة للقصف وهو الأمر الذي شكك فيه كثيرون لأن حجم الدمار ورائحة الدم وعظم المصائب المتلاحقة على القطاع يجعل الأمر صعبا إن لم يكن مستحيلا.

على إثر ذلك قمنا بالتفتيش على الفيديو باستخدام بعض المصطلحات حتى توصلنا إلى الخبر الحقيقي منشورا شهر جوان من العام 2022 وهو يخص عروسا مقدسية أصرت على إقامة زفافها فوق ركام منزل عائلتها الذي هدمته جرافات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو مشاهد مؤثرة للعروس المقدسية ربيحة الرجبي، التي كانت تحلم  بأن تُزف من منزل والدها وسط الزغاريد والأغاني، وهي تغادر من بين الأنقاض ممسكة بيد شقيقها فارس الرجبي، متحلية بتاج الصمود والتحدي، ومعلنة فرحتها رغم الألم.

وقالت العروس: “سأخرج من هنا من بين الركام، رغماً عن الاحتلال وعن هدم منزلي.. اليوم، فرحتي بقيت كما هي، وهذا تحدٍ كبير للاحتلال”، وفقا لموقع “القسطل” المحلي.

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