-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
9572 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين
جواهر

فيديو متداول لرضيعة فلسطينية جائعة توفيت والدتها في قصف صهيوني!

جواهر الشروق
  • 326
  • 0
فيديو متداول لرضيعة فلسطينية جائعة توفيت والدتها في قصف صهيوني!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لرضيعة فلسطينية جائعة قيل إن والدتها توفيت في قصف صهيوني على قطاع غزة.

يظهر في الفيديو الذي وصفه الكثيرون بالصادم طفلة حديثة الولادة يظهر عليها الإعياء الشديد، وهي تحرك شفاهها كما لو أنها تقوم بعملية الرضاعة، وجاء في التعليق المرفق: “طفلة من غزة جائعة توفيت والدتها أثناء القصف”.

وأعرب نشطاء عن تأثرهم البالغ بالمقطع المصور، وأبدوا مشاعر الشفقة حيال الرضيعة الجائعة التي لا ذنب لها حسبهم سوى أنها ولدت في غزة في زمن الحرب القذرة التي يشنها جيش الاحتلال على المدنيين والمرضى.

وتساءل البعض ماذا تبقى من إنسانيتنا إن كنا نرى كل هذه المجازر والمآسي بشكل يومي ولا نستطيع فعل شيء لإيقافها.

مقالات ذات صلة
بالفيديو: هذا ما قالته مديرة رايتس ووتش ببريطانيا عن مجازر الكيان الصهيوني!

بالفيديو: هذا ما قالته مديرة رايتس ووتش ببريطانيا عن مجازر الكيان الصهيوني!

بسبب إساءتها لأطفال فلسطين في الهالوين.. كيم كارداشيان تتعرض لهجوم حاد

بسبب إساءتها لأطفال فلسطين في الهالوين.. كيم كارداشيان تتعرض لهجوم حاد

وزيرة ألمانية تنفث سمومها على حركة حماس وتتخذ إجراءات ضدها!

وزيرة ألمانية تنفث سمومها على حركة حماس وتتخذ إجراءات ضدها!

مذيعة أمريكية تفجر الجدل: ما دمنا ندفع ثمن القنابل فمن حقنا أن نسأل!

مذيعة أمريكية تفجر الجدل: ما دمنا ندفع ثمن القنابل فمن حقنا أن نسأل!

أنجلينا جولي تنشر صورة لمجزرة جباليا وتقصف زعماء العالم!

أنجلينا جولي تنشر صورة لمجزرة جباليا وتقصف زعماء العالم!

بالفيديو.. شابة بريطانية تعتدي على المناصرين لغزة في شوارع لندن

بالفيديو.. شابة بريطانية تعتدي على المناصرين لغزة في شوارع لندن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد