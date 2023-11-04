فيديو متداول لرضيعة فلسطينية جائعة توفيت والدتها في قصف صهيوني!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لرضيعة فلسطينية جائعة قيل إن والدتها توفيت في قصف صهيوني على قطاع غزة.

يظهر في الفيديو الذي وصفه الكثيرون بالصادم طفلة حديثة الولادة يظهر عليها الإعياء الشديد، وهي تحرك شفاهها كما لو أنها تقوم بعملية الرضاعة، وجاء في التعليق المرفق: “طفلة من غزة جائعة توفيت والدتها أثناء القصف”.

وأعرب نشطاء عن تأثرهم البالغ بالمقطع المصور، وأبدوا مشاعر الشفقة حيال الرضيعة الجائعة التي لا ذنب لها حسبهم سوى أنها ولدت في غزة في زمن الحرب القذرة التي يشنها جيش الاحتلال على المدنيين والمرضى.

وتساءل البعض ماذا تبقى من إنسانيتنا إن كنا نرى كل هذه المجازر والمآسي بشكل يومي ولا نستطيع فعل شيء لإيقافها.