فيديو متداول لرهينتين لدى حماس تقرآن القرآن هذه حقيقته!

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه لرهينتين لدى حماس تقرآن القرآن، ما أثار موجة جدل واسعة.

يظهر في الفيديو شابّة وفتاة تقرآن آيات من القرآن، وجاء في التعليقات المرافقة أنهما من الرهائن الذين أطلقتهم حركة حماس في الأيام الماضية في غزّة.

ويأتي ظهور هذا المنشور في ظلّ إطلاق حركة حماس منذ يوم الجمعة 24 نوفمبر 50 رهينة كانوا محتجزين في قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر، مقابل إطلاق 150 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيليّة.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الشابة والفتاة الظاهرتين في الفيديو لا شأن لهما بالرهائن الذين أطلقتهم حماس، والفيديو لناشطة متعاطفة مع الفلسطينيين، تنشر مقاطع على تطبيق تيك توك، من بينها مقاطع تُظهرها وهي تقرأ آيات من القرآن.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أن هذا الفيديو منشور على حساب على تطبيق تيك توك باسم “Erliz1617” ينشر فيديوهات للشابّة نفسها، من بينها فيديوهات داعمة للفلسطيينين وفيديوهات تقرأ فيها آيات من القرآن.

وهي تتحدّث في فيديوهاتها بلكنة ألمانية صافية، بحسب صحفييي فرانس برس الناطقين بهذه اللغة.

ومن ضمن الرهائن المطلق سراحهم في الصفقة رهينتان تحملان الجنسيّة الألمانيّة أيضاً، لكنّهما دون سنّ الثامنة عشرة ولا شأن للشابة الظاهرة والفتاة التي معها بالفيديو بهما.

وتعود الفيديوهات المنشورة على هذا الحساب إلى ما قبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، ومنها فيديوهات نُشرت في تواريخ مختلفة بعد ذلك الحين، في شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.