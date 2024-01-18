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جواهر

فيديو متداول لطفلين داخل قفص بحديقة يثير غضبا واسعا.. ما القصة؟

جواهر الشروق
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فيديو متداول لطفلين داخل قفص بحديقة يثير غضبا واسعا.. ما القصة؟
شبكات التواصل
الطفلان داخل القفص

أثار مقطع فيديو صادم لطفلين داخل قفص حديدي بإحدى حدائق بغداد غضبا واسعا في البلاد، خاصة بعدما أفاد شهود عيان أن والدتهما تركتهما ليومين كاملين عرضة للبرد والخطر.

وبحسب ما تم تداوله عبر الشبكات فإن والدة الطفلين تقوم بتخديرهما وحبسهما في القفص الحديدي من أجل التفرغ للتسول، ما جعل الكثيرين يطالبون بإيجاد حلول للظاهرة التي استفحلت في البلاد.

في ذات السياق كشفت تقارير إخبارية أن شرطة الكرخ قامت بإنقاذ الصغيرين بأمر قضائي بعد أن تم رصدهما من قبل المواطنين، وأشارت بعض الصحف إلى تحويل الصغيرين لمركز رعاية.

وقال العقيد عزيز ناصر: “بعد أن رصدنا  تركهم من قبل أمهم توجهنا لهم لإنقاذهم.. شكرا لمشاعركم النبيلة اتجاه الاطفال”.

وأضافت التقارير بشأن الواقعة المأساوية أن دوافع الأم لم تتكشف بعد، مؤكدة أن مسؤول الوزارة الذي وصل الحديقة للمعاينة، بدأ تحقيقا مع المسؤولين هناك، فيما أوضح شهود من داخل الحديقة أن المرأة فرت بعدما وضعت الطفلين داخل القفص وأحكمت عليهما الإغلاق.

وطالب نشطاء بالبحث عن الأم وتسليط أقسى العقوبات عليها، بينما رجح آخرون فرضية أن لا تكون أمهما من وضعتهما وإنما أخرى اختطفتهما للعمل بهما في التسول.

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