فيديو متداول لطفلين داخل قفص بحديقة يثير غضبا واسعا.. ما القصة؟
أثار مقطع فيديو صادم لطفلين داخل قفص حديدي بإحدى حدائق بغداد غضبا واسعا في البلاد، خاصة بعدما أفاد شهود عيان أن والدتهما تركتهما ليومين كاملين عرضة للبرد والخطر.
وبحسب ما تم تداوله عبر الشبكات فإن والدة الطفلين تقوم بتخديرهما وحبسهما في القفص الحديدي من أجل التفرغ للتسول، ما جعل الكثيرين يطالبون بإيجاد حلول للظاهرة التي استفحلت في البلاد.
منذ الامس اتابع موضوع الاطفال الذين عثر عليهم محبوسين في قفص حديدي لمدة يومين من قبل امهم والتي تتركهم وتذهب الى التسول بعد ان تقوم بتخديرهم !!
اعجب كيف اننا دولة لديها مليون منتسب يعلمون في وزارة الداخلية وغير قادرة على انهاء ظاهرة التسول واستغلال الاطفال وكبار السن في ذلك !! pic.twitter.com/3qJDHRC1nw
— احمد الزيادي (@ahmedalzyade1) January 17, 2024
🔴 العثور على طفلين داخل قفص حديد مقابل كلية الفراهيدي ببغداد في الحديقة المجاورة لجسر الجادرية حيث حبستهم امهم بالقفص وتركتهم منذ يومين. pic.twitter.com/bKGy7WPXqr
— العراق برس (@aliraqplus) January 17, 2024
في ذات السياق كشفت تقارير إخبارية أن شرطة الكرخ قامت بإنقاذ الصغيرين بأمر قضائي بعد أن تم رصدهما من قبل المواطنين، وأشارت بعض الصحف إلى تحويل الصغيرين لمركز رعاية.
وقال العقيد عزيز ناصر: “بعد أن رصدنا تركهم من قبل أمهم توجهنا لهم لإنقاذهم.. شكرا لمشاعركم النبيلة اتجاه الاطفال”.
وأضافت التقارير بشأن الواقعة المأساوية أن دوافع الأم لم تتكشف بعد، مؤكدة أن مسؤول الوزارة الذي وصل الحديقة للمعاينة، بدأ تحقيقا مع المسؤولين هناك، فيما أوضح شهود من داخل الحديقة أن المرأة فرت بعدما وضعت الطفلين داخل القفص وأحكمت عليهما الإغلاق.
وطالب نشطاء بالبحث عن الأم وتسليط أقسى العقوبات عليها، بينما رجح آخرون فرضية أن لا تكون أمهما من وضعتهما وإنما أخرى اختطفتهما للعمل بهما في التسول.
القوات الامنية تنقذ طفلين عثر عليهما داخل قفص حديد مقابل كلية الفراهيدي ببغداد في الحديقة المجاورة لجسر الجادرية حيث حبستهم امهم بالقفص وتركتهم منذ يومين.
– شنو من قلب شايلتة انتِ!!، شنو من ام انتِ!! شلون انطاج قلبج تحبسيهم يومين بالقفص!! والله يعلم العمايل السودة الي مسويتها… pic.twitter.com/OJBeVOq6Yx
— منتظر حسين | MONTAZER HUSSIEN (@17Montazer) January 17, 2024