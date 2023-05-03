فيديو متداول لطفلين طبقا حركة كاراتيه تعلماها على والدتهما!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطفلين أسقطا والدتها أرضا بتطبيق حركة كاراتيه تعلماها.

يظهر في الفيديو الذي اجتاح تويتر امرأة تنتظر ثم جاء طفلين وضرباها في وقت واحد إلى الساقين حتى سقطت أرضا.

وجاء في التعليق المرافق: “أم ذهبت لأخذ أطفالها من نادي الكاراتيه.. لكن طبقوا الحركة التي اتعلموها عليها!”.

وفيما أشفق الكثيرون على السيدة، رأى البعض أن الموقف طريف للغاية.