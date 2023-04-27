فيديو متداول لعروس تأخرت عند الحلاقة وأم العريس تطلب طلاقها!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعروس مصرية تأخرت عند الحلاقة بعمل الماكياج وأم العريس تطلب طلاقها.
يظهر في الفيديو الذي استفز الكثيرين، عروس بفستان الزفاف في محل حلاقة، وأم العريس تصرخ في وجهها قائلة إنهم ينتظرونها منذ أزيد من ساعة، ثم خاطبت ابنها: “خلاص شوف عروسة غيرها” وانصرفت.
عروسه تأخرت بعمل المكياج وأم العريس تطلب طلاقها💔! pic.twitter.com/7QvWyYvb1F
— مشاهير نيوز (@mashaheerkwt) April 27, 2023
ولم تنطق العروس بكلمة في الفيديو المتداول وظهرت عليها الصدمة من الموقف الذي لا تحسد عليه، ما دفع نشطاء للقول إن عليها الطلاق فعلا لأن حياتها ستكون بائسة بوجود حماة حادة الطباع.