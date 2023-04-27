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جواهر

فيديو متداول لعروس تأخرت عند الحلاقة وأم العريس تطلب طلاقها!

جواهر الشروق
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فيديو متداول لعروس تأخرت عند الحلاقة وأم العريس تطلب طلاقها!
أرشيف
تعبيرية

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعروس مصرية تأخرت عند الحلاقة بعمل الماكياج وأم العريس تطلب طلاقها.

يظهر في الفيديو الذي استفز الكثيرين، عروس بفستان الزفاف في محل حلاقة، وأم العريس تصرخ في وجهها قائلة إنهم ينتظرونها منذ أزيد من ساعة، ثم خاطبت ابنها: “خلاص شوف عروسة غيرها” وانصرفت.

ولم تنطق العروس بكلمة في الفيديو المتداول وظهرت عليها الصدمة من الموقف الذي لا تحسد عليه، ما دفع نشطاء للقول إن عليها الطلاق فعلا لأن حياتها ستكون بائسة بوجود حماة حادة الطباع.

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