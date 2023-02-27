فيديو متداول للشابة خيرة وهي تعلن توبتها وتقسم على المصحف

تداول ناشطون عبر الشبكات فيديو لمغنية الراي الجزائرية “الشابة خيرة” وهي تعلن توبتها وتقسم على المصحف بأن لا تنزع مستقبلا حجابها.

يظهر في الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا المغنية الشهيرة وهي تبكي بعد إعلان توبتها، حيث حملت المصحف الشريف وأقسمت بأنها لن تنزع حجابها ولن تحمل الميكروفون مجددا لتغني.

واعتذرت من جمهورها ومحبيها بالقول: “هناك من تخاصمت مع زوجها بسببي وهناك من استمع لغنائي.. أطلب السماح في الدنيا قبل الآخرة”.

وأضافت: “لم ألبس الحجاب حتى أستجدي عطف الناس أو من أجل زوجي وإنما اتبعت طريق الله وطريق الصح”.

وأردفت: “من اليوم سترون خيرة فقط لن تروا “الشابة خيرة”.. ومن يحبني يشجعني ويقول لي بأن هذه طريق الصح ولا يدوم إلا الصح”.

يذكر أن المغنية الجزائرية كانت قد هاجرت بطريقة غير شرعية، بعد إدانتها بالحبس النافذ في قضايا نصب واحتيال، حيث باعت فيلا فاخرة ببلدية عين الترك بولاية وهران، واشترت زورقا مطاطيا بمحركين.

وعلى إثر ذلك انتشر مقطع فيديو لها بعد أشهر من هجرتها سرًا إلى فرنسا عبر زورق “السريع”، وظهرت الفنانة باكية، وهي تعلن عن رغبتها في العودة إلى الوطن ولم شمل عائلتها.

وتقيم الشابة خيرة في فرنسا بطريقة غير قانونية منذ شهر مارس 2022، بعد صدور حكم نهائي من محكمة وهران يقضي بسجنها لمدة 14 شهرًا بتهمة النصب والاحتيال، حيث أفادت تقارير إعلامية أنها تورّطت في سلب مبلغ 600 مليون سنتيم من الضحية.

وقالت خيرة في مقطع الفيديو: “عشت في بلادي وكبرت في بلادي واشتهرت بها ولم أقو على الغربة، بعيدة على أولادي وبيتي وزوجي”.

وأضافت: “أحب زوجي وأولادي، اعذروني، ضحيت بكل شيء من أجل بيتي، كنت أحافظ على زوجي وأغير عليه، وبذلت كل جهدي من أجل ذلك”.

واتهمت أطرافًا بالتفرقة بينها وبين زوجها حيث قالت: “هجروني بالشعوذة والغيرة، هذا هو مجال الغناء هناك منافسة وهم يفعلون المستحيل لأجل ذلك، لا أريد شهرة ولا أموال ولا سيارات، أريد أن يكون زوجي لي وحدي فقط، فقط أريد لم شمل عائلتي”.