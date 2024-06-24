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جواهر

فيديو متداول لمغربية درست العبرية وانضمت لجيش الاحتلال يقلب الشبكات!

جواهر الشروق
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فيديو متداول لمغربية درست العبرية وانضمت لجيش الاحتلال يقلب الشبكات!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن شابة مغربية قيل إنها درست العبرية بجامعة حيفا ثم انضمت لاحقا لصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي كمجندة.

يظهر في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع وأثار الكثير من الجدل شابة تتحدث باللهجة المغربية وبفرح عن دراستها بجامعة حيفا بالقول: “أنا إلهام من كازا، جئت منذ سنة إلى هنا ودرست العبرية لمدة شهرين والآن أحضر لشهادة الماستر”.

وأضافت وهي تضحك: “أنا سعيدة جدا هنا وسعيدة أكثر بتخرجي وأحس أني في بيتي ويوجد طلبة كثيرون من مختلف أنحاء العالم”.

هذا عن المقطع الأول من الفيديو، أما الثاني الذي جاء مرافقا له فيركز على مجندة في جيش الاحتلال قيل إنها نفسها الطالبة المغربية، تجندت بعدما تعلمت العبرية وهي تشارك إلى جانب الصهاينة في قتل أطفال غزة.

وبانتشار المقطع المركب اشتعلت حرب التعليقات بين مكذب يرى أنه مجرد تشابه بين الاثنتين ومصدق يتحدث عن كثرة اليهود في المغرب ووجود الكثير من المغاربة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة.

يذكر أن الفيديو الخاص بمزاولة الطالبة دروسها بجامعة حيفا نشرته صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية يوم 4 سبتمبر عام 2023، أما الجزء الثاني فتم تركيبه معه ولا دليل على أنه لنفس الفتاة.

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