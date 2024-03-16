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جواهر

فيديو متداول لمغنية أمريكية ترتل القرآن هذه حقيقته!

جواهر الشروق
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فيديو متداول لمغنية أمريكية ترتل القرآن هذه حقيقته!

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه للمغنية الأمريكية السابقة جنيفر غراوت وهي ترتل القرآن الكريم بصوت عذب.

يتضمّن الفيديو مقاطع عدّة لسيّدة ترتّل آيات من القرآن. وجاء في التعليق المرافق: “صوت من الجنة.. المغنية الأميركية السابقة جينفر غراوت ترتّل القرآن الكريم”.

وقد عرفت المغنيّة الأميركيّة في العالم العربي بعد أن شاركت عام 2013 في برنامج المواهب “Arabs Got Talent” وتأهلت لمرحلة النهائيات.

وكانت غراوت حينها تؤدي الأغاني الطربية العربية من دون أن تتقن اللغة العربيّة. وقالت إنها تعرّفت على الموسيقى العربية من خلال الإنترنت وأعجبت بها وبدأت التدرب على أداء الأغنيات.

وحقق الفيديو مئات آلاف المشاهدات، خاصة وأن غراوت نشرت خلال السنوات الماضية مقاطع عدّة وظهرت في مقابلات وهي ترتّل آيات من القرآن واعتنقت الإسلام وتزوّجت من رجلٍ مغربيّ.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن المقطع المتداول، لا يعود لها، باستثناء جزء واحد منه حيث تظهر بالفعل وهي ترتّل آيات من سورة الكوثر خلال مقابلة تلفزيونية عام 2020.

وقد أرشد بحث الوكالة الفرنسية عن اللقطات الأخرى من الفيديو إلى صفحة القارئة المغربيّة خولة الدرقاوي، أين تم العثور فيها على المقاطع الثلاثة (3,2,1) التي استخدمت في المنشور المضلّل وبالتالي فإن الفيديو يعود في الحقيقة للقارئة المغربية.

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