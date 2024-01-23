فيديو متداول لوالدة السيسي تتحدث باكية عن أمر فاجأها به!

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه لوالدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتحدث من خلاله عن أمر فاجأها به.

يظهر في الفيديو سيّدة تتحدّث في ما يبدو أنّه احتفال أمام حشد كبير، حيث تقول وهي تبكي: “قال لي أنا أحبّ أحداً أكثر منك يا أمّي.. حزنت وسألته من؟ فقال لي: مصر”.

وجاء في التعليقات المرافقة أن السيّدة الظاهرة في الفيديو هي والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما جعلة يحظى بالتفاعل الواسع لكن تقريرا حول صحة الأخبار كشف زيف الادعاء.

وبحسب ما أفادت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة فرانس برس فإن السيّدة الظاهرة في الفيديو ليست والدة السيسي بل والدة ضابط قضى عام 2018 في سيناء حيث تخوض القوات المصريّة منذ سنوات مواجهات مع مجموعات متشدّدة ومسلّحة هناك.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أن التفتيش عنه على محركات البحث يُرشد إلى نسخة أطول منه بثّتها وسائل إعلام مصريّة عام 2018، وفيها تُقدَّم هذه السيدة على أنّها والدة ضابط اسمه محمود ناجي أحمد العوّاد “من شهداء العمليّة الشاملة في سيناء عام 2018″، وأنّها حاضرة في الاحتفال على سبيل التكريم.

ثم تقول السيّدة مخاطبة الحضور، وإلى جانبها الرئيس المصري “أنا والدة الشهيد محمود (…) قال لي أنا أحبّ أحداً أكثر منك يا أمي، حزنت وسألته من؟، قال لي: مصر”.

وأضافت: “من أجل ابني محمود، انتبه على مصر”، وسط حالة تأثّر بين الحضور.

وبحسب مواقع ووسائل إعلام محليّة، توفي محمود ناجي أحمد العوّاد في فيفري من العام 2018 في شبه جزيرة سيناء.