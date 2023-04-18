فيديو مثير للجدل لطفل إفريقي لاجئ بالجزائر اشترى هاتف آيفون بأموال الصدقة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل إفريقي مقيم بالجزائر، اشترى هاتف آيفون بأموال الصدقة.

يظهر في الفيديو المثير للجدل الطفل اللاجئ وهو يستلم هاتف ذكي من نوع آيفون 11 والبائع يقول إنه وجد صعوبة في عد “الصرف” هو واثنين معه.

وأعرب رواد السوشيال ميديا عن دهشتهم من تمكن الطفل من جمع مبلغ “الآيفون”، بينما قال آخرون إن الفيديو مجرد مزحة لأنه كان قادرا على تحويل “الصرف” إلى أوراق نقدية.

وفي الوقت الذي أثنى فيه البعض على ذكاء اللاجئ وحسن اقتصاده وتدبيره، قال آخرون إن الشعب الجزائري عاطفي ومجرد طفل تمكن من خداعهم، لأنهم ساعدوه ليأكل، بينما اشترى شيئا كماليا ما كان ليحلم به في مكان آخر.

ووجه نشطاء عرب تحية للجزائريين على حسن الضيافة والكرم، بينما قال آخرون بسخرية إن الجزائر هي وجهة تحقيق الأحلام.