فيديو محيّر لشابة كندية توثق تجمد الماء الساخن في الهواء بسبب شدة البرودة!

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديو لشابة كندية قيل إنها وثقت تجمد الماء الساخن في الهواء بسبب شدة البرودة في البلاد، ما أثار جدلا واسعا حول حقيقة الأمر.

يظهر في الفيديو فتاة في شارع تكسوه الثلوج وهي تسكب ماءً ساخناً على الأرض فيتجمّد في الهواء مخلّفاً شكلاً لولبياً.

وعلّق الناشرون بالقول “فتاة توثّق مدى برودة الطقس في كندا”.

وتضاربت الآراء حول حقيقة الفيديو، بين من يرى أن شدة البرودة لدرجات تحت الصفر يمكن أن تفعل هذا وأكثر ومن يراها مجرد حيلة لجلب المشاهدات.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هناك مقاطع كثيرة منتشرة على شبكة الإنترنت تُظهر تحوّل الماء إلى جليد أو رذاذ متجمّد بفعل البرد القارس، لكن هذا الفيديو الذي يتّخذ فيه الماء المتجمّد شكلاً لولبياً عند سكبه معدّل رقمياً.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أن التفتيش عن الفيديو على محركات البحث بعد تقطيعه لمشاهد ثابتة أرشد إليه منشوراً بتاريخ 11 جانفي على حساب إنستغرام لفتاة تعرّف عن نفسها بأنّها مصمّمة متخصّصة في المؤثرات البصريّة.

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وبعد انتشاره على نطاق واسع محققاً أكثر من 200 مليون مشاهدة على حسابها، نشرت المصممة فيديو توضح فيه مراحل تعديل المقطع المتداول، بحيث يظهر الماء وكأنه يتجمد في الهواء. وأرفقت هذا الفيديو بالقول “آسفة لقد خدعتكم”.