فيديو مذهل من الفضاء يظهر استقبال نصف الكرة الأرضية الشمالي للربيع وتوديعه الشتاء

نشرت وكالات أنباء ومواقع إخبارية عالمية مقطع فيديو مذهل أظهر لحظة استقبال نصف الكرة الأرضية الشمالي لفصل الربيع وتوديعه للشتاء.

ويُظهر مقطع الفيديو المأخوذ من الفضاء اللحظة التي حدث فيها الاعتدال الربيعي يوم الأربعاء 20 مارس، الساعة 3:06 صباحا بتوقيت غرينتش، حيث أشرقت الشمس مباشرة فوق خط الاستواء ووصل طول النهار والليل إلى أطوال متساوية تقريبا في جميع أنحاء العالم.

وأخذ المقطع من GOES East، القمر الصناعي الفضائي الذي تديره وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وهو واحد من سلسلة الأقمار الصناعية GOES (قمر الرصد البيئي العامل ذو المدار الثابت ) المخصصة لدراسة الطقس والأرصاد الجوية.

ولمدة عام كامل، التقط GOES East صورة ثابتة واحدة يوميا في نفس الوقت تماما (11:50 بالتوقيت العالمي) من نفس الموضع، ثم تم تجميع جميع الصور معا.

وتُظهر الرسوم المتحركة الناتجة عن تجميع الصور الحركة المستمرة للخط الفاصل بين النهار والليل، وهو ما يعرفه بعض علماء الفلك باسم “خط الغلس” (terminator).

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في بيان: “من موقعها على ارتفاع 35785 كم (22236 ميلا) فوق خط الاستواء، تدور أقمار GOES بنفس معدل دوران الأرض، حتى تتمكن من مراقبة نفس المنطقة باستمرار”.

ويراقب القمر الصناعي GOES East المستقر بالنسبة إلى الأرض، والمعروف أيضا باسم GOES-16، معظم أمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمكسيك المتجاورتين، بالإضافة إلى أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي إلى الساحل الغربي لإفريقيا.

جدير بالذكر أنه بالنسبة لنصف الكرة الشمالي، يبدأ الاعتدال الربيعي العد التنازلي للانقلاب الصيفي، أطول يوم في السنة والذي يعني بداية الصيف الفلكي رسميا الذي سيكون هذا العام في 20 جوان.

وفي حين أن الاعتدال الربيعي يمثل النقطة التي يدخل فيها نصف الكرة الشمالي الربيع، فإن نصف الكرة الجنوبي يدخل الخريف.

المصدر: وكالات