فيديو: مراسل الجزيرة في غزة يبكي بسبب هذا المشهد!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسل قناة الجزيرة في غزة وهو يذرف الدموع تأثرا بمشهد سيدة أنهكها الجوع فسقطت على الأرض.

ظهر أنس الشريف، وهو يحاول أن يمسح دموعه ويكتم حزنه خلال بث مباشر وذلك تزامنا مع محاولة بعض الأشخاص التقاط امرأة هوت على الأرض من شدة الجوع.

أنس، لم يكن ينقل مشهدا واحد لسيدة جائعة لم يتمكن جسدها النحيل من حملها، بل كان يرصد أيضا عدة مشاهد درامية، منها عربة تحمل مصابين ومجوّعين وتدخل بهم إلى المستشفى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

القتلى والجوعى والمصابين سيطرت على البث المباشر ومرّت على الصحفي الصامد دون ترتيب، وكان عليه أن يعلّق عليها جميعا بكل ما أوتي من قوة في الوصف، ولكن في الأخير غلبته دموعه فوقف في مكانه يحاول أن يمسحها، ليصله صوت محفز يقول له:” استمر أنت صوتنا”.

لم يتمالك الزميل أنس الشريف دموعه وهو يروي مشهد سيدة سقطت أرضًا من شدة الجوع، فيما مرّ بجوارها جريح آخر قد لا يجد سريرًا أو علاجًا في مستشفى غارق بالنازحين والضحايا تحت وطأة الإبادة المستمرة#الجزيرة #الأخبار pic.twitter.com/Y9fhnRlW87 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 20, 2025

ولم يكن حال أنس الشريف، أفصل من سكان غزة الذين باتوا يتساقطون في كل مكان من شدة الجوع، ورغم أنه حاول أن يخفي ذلك من خلال منشور كتبه على حسابه على منصة “إكس” قال فيه:

“لست ممن يشتكون، ومن الممكن أن حالتي أفضل من غيري، لكني أقولها اليوم بلا خجل: نحن جوعى، وأخجل نيابة عنكم، يا أمة المليار، من صمتكم المخزي”.

تابع واصفا الوضع الخطير في عزة: “الناس تسقط في الشوارع من الجوع، الجرحى يبحثون عن لقمة قبل الدواء، والمرضعات جفّ حليبهن، نحن لا نطلب المستحيل نطلب فقط حليبا لأطفالنا وكسرة خبز لكيلا يموتوا من الجوع”.

وختم منشوره قائلا: “سيبرأ هذا الجرح يوما، وستعود غزة، وعند الله تجتمع الخصوم”.