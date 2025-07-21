-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

فيديو: مراسل الجزيرة في غزة يبكي بسبب هذا المشهد!

الشروق أونلاين
  • 353
  • 0
فيديو: مراسل الجزيرة في غزة يبكي بسبب هذا المشهد!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسل قناة الجزيرة في غزة وهو يذرف الدموع تأثرا بمشهد سيدة أنهكها الجوع فسقطت على الأرض.

ظهر أنس الشريف، وهو يحاول أن يمسح دموعه ويكتم حزنه خلال بث مباشر وذلك تزامنا مع محاولة بعض الأشخاص التقاط امرأة هوت على الأرض من شدة الجوع.

أنس، لم يكن ينقل مشهدا واحد لسيدة جائعة لم يتمكن جسدها النحيل من حملها، بل كان يرصد أيضا عدة مشاهد درامية، منها عربة تحمل مصابين ومجوّعين وتدخل بهم إلى المستشفى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

القتلى والجوعى والمصابين سيطرت على البث المباشر ومرّت على الصحفي الصامد دون ترتيب، وكان عليه أن يعلّق عليها جميعا بكل ما أوتي من قوة في الوصف، ولكن في الأخير غلبته دموعه فوقف في مكانه يحاول أن يمسحها، ليصله صوت محفز يقول له:” استمر أنت صوتنا”.

ولم يكن حال أنس الشريف، أفصل من سكان غزة الذين باتوا يتساقطون في كل مكان من شدة الجوع، ورغم أنه حاول أن يخفي ذلك من خلال منشور كتبه على حسابه على منصة “إكس” قال فيه:
“لست ممن يشتكون، ومن الممكن أن حالتي أفضل من غيري، لكني أقولها اليوم بلا خجل: نحن جوعى، وأخجل نيابة عنكم، يا أمة المليار، من صمتكم المخزي”.

تابع واصفا الوضع الخطير في عزة: “الناس تسقط في الشوارع من الجوع، الجرحى يبحثون عن لقمة قبل الدواء، والمرضعات جفّ حليبهن، نحن لا نطلب المستحيل نطلب فقط حليبا لأطفالنا وكسرة خبز لكيلا يموتوا من الجوع”.

وختم منشوره قائلا: “سيبرأ هذا الجرح يوما، وستعود غزة، وعند الله تجتمع الخصوم”.

مقالات ذات صلة
رحيل الأمير النائم.. ما لا تعرفه عن قصة صبر دامت عقدين من الزمن!

رحيل الأمير النائم.. ما لا تعرفه عن قصة صبر دامت عقدين من الزمن!

لا عروض فنية من دون ترخيص قانوني

لا عروض فنية من دون ترخيص قانوني

“إيتوزا” توفر خدمة جديدة بهذا المنتزه

“إيتوزا” توفر خدمة جديدة بهذا المنتزه

“التصيّد الاحتيالي”.. البنك الوطني الجزائري يُحذّر

“التصيّد الاحتيالي”.. البنك الوطني الجزائري يُحذّر

بعد تسجيل فائض منتظم في الإنتاج.. مراجعة قائمة المنتجات الموجهة للتصدير

بعد تسجيل فائض منتظم في الإنتاج.. مراجعة قائمة المنتجات الموجهة للتصدير

أفيخاي يستفز العرب: نحن لا نبحث عن الحروب بل نمنعها!

أفيخاي يستفز العرب: نحن لا نبحث عن الحروب بل نمنعها!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد