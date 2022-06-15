فيديو مروع لشاب مصري يحرق نفسه.. ما حقيقة ذلك؟

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما في مصر، فيديو أو صوراً قيل إنها تُظهر شاباً مصرياً يُحرق نفسه في إحدى المدن المصريّة، فما صحة ذلك؟

ويظهر في الفيديو شاب يقعد على كرسيّ، يسكب على رأسه ما يبدو أنها مادّة مشتعلة ثم يضرم النار في نفسه، في مشهد مرعب.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذه الحادثة وقعت في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، شمال القاهرة، وذهبت منشورات للقول إن الشاب كان مدمناً على المخدرّات.

لكن التفتيش عن مشاهد ثابتة من الفيديو على محرّكات البحث يرشد إلى صفحات على مواقع التواصل وأيضاً إلى مواقع إلكترونية قالت إن هذه الحادثة جرت في باكستان. ونشرت هذه الصفحات نسخة أطول من الفيديو في العام 2021.

إثر ذلك، قال صحفيو وكالة فرانس برس في إسلام آباد إن الشرح المرافق للفيديو بلغة الأوردو يشير إلى أن هذه الحادثة وقعت في مدينة كراتشي، وأن سببها “شجار عائليّ”.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية خبر هذه الحادثة، مشيرة أيضاً إلى أن سبب إقدام الشاب على إحراق نفسه هي خلافات عائليّة.

ويظهر في النسخة الأطول شاب يحاول المساعدة والانقاذ، ويرتدي هذا الشاب ثوباً شائعاً في باكستان يّسمّى “شالوار”.