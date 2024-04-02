فيديو مروع متداول عبر الشبكات لمقتل امرأة و3 طلاب بمصر!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة مقتل امرأة و3 طلاب بمصر بطريقة مروعة جراء حادث سير.
وقالت صحف مصرية إن 4 أشخاص لاقوا مصرعهم نتيجة حادث وقع يوم الاثنين بشارع 23 ديسمبر أمام كلية العلوم في محافظة بورسعيد بمصر.
محافظ بورسعيد ينعى 3 طلاب وسيدة توفوا في حادث سيارةhttps://t.co/zFXSlqa66b pic.twitter.com/ha9H8I5CVs
— الأقباط اليوم (@coptstoday) April 2, 2024
وأظهرت اللقطات المروعة لحظة اصطدام سيارة مسرعة بأربعة أشخاص كانوا واقفين لتتطاير الأجساد في الهواء، ما شكل صدمة للكثيرين، على إثر فاتهم جميعا في عين المكان.
حادث بور سعيد pic.twitter.com/NvkasGsTVT
— Where Is The True Lies? (@where_lies58329) April 2, 2024
وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد أخطرت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بمصرع 4 أشخاص بحادث دهس سيارة طائشة، وعلي الفور جري الدفع بـ 3 سيارات لنقل الجثث والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، ولكن لقي الجميع مصرعهم فور وصولهم المستشفى، وتم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.
وتم ضبط المتهم والذي تبين أنه طالب بكلية الحقوق، وما زال التحقيق مستمر من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.