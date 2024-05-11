فيديو مروّع لخنق امرأة وسحبها بين سيارتين لاغتصابها يثير ضجة واسعة!

أثار مقطع فيديو متداول أظهر لحظة خنق امرأة وسحبها بين سيارتين من أجل اغتصابها ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الذي قلب المواقع، الرجل وهو يسحب حزاما ويلفه حول رقبة المرأة حتى تفقد وعيها، ثم يسحبها بين سيارتين ويغتصبها، بأحد شوارع برونكس في نيويورك.

وقالت شرطة المدينة إن الحادثة وقعت في حدود الساعة 03:00 صباحا يوم 1 ماي، حيث كان المنحرف يتبع الضحية البالغة من العمر 45 عاما، والتي كانت تسير على الرصيف في شارع 152 الشرقي والجادة الثالثة.

وأضافت إن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لشرطة نيويورك تحقق في الاعتداء الجنسي العنيف، مشيرة إلى أن الضحية توقفت عن التعاون مع السلطات.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست فإنه اعتبارا من 5 ماي الجاري، تم الإبلاغ عن إجمالي 511 حالة اغتصاب في جميع أنحاء نيويورك.

وأظهرت أحدث البيانات أن حالات الاغتصاب انخفضت هذا العام في برونكس، حيث تم الإبلاغ عن 141 حالة حتى 5 ماي، مقارنة بـ 148 حالة خلال نفس الفترة من عام 2023.