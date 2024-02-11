تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مستفز لأحد جنود “الجيش الأكثر أخلاقا في العالم” وهو ينهب بيتا في غزة شُرّد سكانه.

ونشر الجندي الإسرائيلي آرون رافائيل المتمركز في حي الرمال غرب مدينة غزة، مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك” قبل ساعات يظهر فيه وهو ينهب منزلا فلسطينيا ويسرق ساعات باهظة الثمن.

وصور الجندي الذي يفتقد للأخلاق والمروءة نفسه وهو يتجول داخل منزل أفرغ من ساكنيه جراء القصف الصهيوني المستمر منذ أشهر، مبينا حجم الدمار الذي حلّ بالمكان، ليركز بعدها عدسة الكاميرا على الساعات التي وجدها هناك.

وأثار الفيديو استياء الكثيرين ممن سخروا من نعت القادة الصهاينة لجيش الاحتلال بأنه الأكثر أخلاقا في العالم، بينما يعيث جنوده في أرض فلسطين الطاهرة فسادا، بقتلون الأطفال وينتهكون الأعراض ويسلبون الممتلكات.

وقال آخرون إن مقطع السرقة ليس الوحيد المستفز إذ سبق وانتشرت مقاطع وثقت التصرفات الرعناء لجنود الاحتلال في قطاع غزة، حيث علق نشطاء بالقول أن سرقة فلسطين لم تكفهم فعكفوا لسرقة ممتلكات أصحاب الأرض.

من جانب آخر قال البعض إن تصرف الجندي لا ينبغي أن يثير الاستغراب لأنه يعبر عن أخلاق الجيش الحقيقية، إذ لا يمكن حسبهم للقتلة إلا أن يكونوا سارقين أيضا، مشيرين لحوادث سرقة حتى بين صفوفهم، إذ ينهبون بعضهم البعض.