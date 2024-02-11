فيديو مستفز لأحد جنود “الجيش الأكثر أخلاقا في العالم” وهو ينهب بيتا في غزة شُرّد سكانه!
تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مستفز لأحد جنود “الجيش الأكثر أخلاقا في العالم” وهو ينهب بيتا في غزة شُرّد سكانه.
ونشر الجندي الإسرائيلي آرون رافائيل المتمركز في حي الرمال غرب مدينة غزة، مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك” قبل ساعات يظهر فيه وهو ينهب منزلا فلسطينيا ويسرق ساعات باهظة الثمن.
وصور الجندي الذي يفتقد للأخلاق والمروءة نفسه وهو يتجول داخل منزل أفرغ من ساكنيه جراء القصف الصهيوني المستمر منذ أشهر، مبينا حجم الدمار الذي حلّ بالمكان، ليركز بعدها عدسة الكاميرا على الساعات التي وجدها هناك.
جندي إسرائيلي ينهب بيتا في #غزة شُرّد سكانه pic.twitter.com/v7Ak8GHNaG
— MAJED | Researcher |🐪📖 (@SAPRAC_SA) February 11, 2024
وأثار الفيديو استياء الكثيرين ممن سخروا من نعت القادة الصهاينة لجيش الاحتلال بأنه الأكثر أخلاقا في العالم، بينما يعيث جنوده في أرض فلسطين الطاهرة فسادا، بقتلون الأطفال وينتهكون الأعراض ويسلبون الممتلكات.
وقال آخرون إن مقطع السرقة ليس الوحيد المستفز إذ سبق وانتشرت مقاطع وثقت التصرفات الرعناء لجنود الاحتلال في قطاع غزة، حيث علق نشطاء بالقول أن سرقة فلسطين لم تكفهم فعكفوا لسرقة ممتلكات أصحاب الأرض.
جندي صهيوني يسرق فواكه من عربة بائع متجول!
وكأنما لم تكفيهم سرقة أرض #فلسطين pic.twitter.com/tu7rHNd8kA
— #الإمارات_الان (@Emirates_now) December 11, 2017
من جانب آخر قال البعض إن تصرف الجندي لا ينبغي أن يثير الاستغراب لأنه يعبر عن أخلاق الجيش الحقيقية، إذ لا يمكن حسبهم للقتلة إلا أن يكونوا سارقين أيضا، مشيرين لحوادث سرقة حتى بين صفوفهم، إذ ينهبون بعضهم البعض.
جندي صهيوني يسرق فواكه من عربة بائع متجول!
وكأنما لم تكفيهم سرقة أرض #فلسطين pic.twitter.com/tu7rHNd8kA
— #الإمارات_الان (@Emirates_now) December 11, 2017