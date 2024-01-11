فيديو مستفز لجنود إسرائيليين يتباهون بالطهي في منزل قالوا إنه لأحد قيادات حماس!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مستفز أظهر جنودا إسرائيليين يتباهون بالطهي في منزل فلسطيني، قالوا إنه يعود لأحد قيادات حماس.

أظهر المقطع الذي أغضب عديد النشطاء، جنوداً إسرائيليين يحضرون الطعام لأنفسهم في أحد منازل القطاع شمالاً بعدما أفرغ من أصحابه، حيث يقفون أمام الموقد، فيما يصورهم آخر من ورائهم، وخارجا يجلس آخرون عند طاولة الطعام بانتظار عشائهم على ما يبدو.

وجاء في التعليقات المرافقة: “بينما يطهو أطفال غزة الطعام على نار الحطب بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 3 أشهر، يتباهى جنود إسرائيليون بإعداد الكريب والبان كيك في أحد المنازل بعدما نزح عنه أصحابه”.

وزعمت مواقع عبرية أن المنزل يعود لإحدى قيادات حركة حماس، من دون تأكيد للأمر، بينما قالت مواقع عربية إنه لنازح فلسطيني دون تحديد هويته.

وأظهر الجندي الإسرائيلي الذي صور المقطع، أصدقاءه وهم يعدون الطعام داخل أحد المطابخ في منزل من منازل أهالي غزة، ويعرض ساخرًا: انظروا إلى المائدة التي حضرناها، معلقًا إنه مطبخ بمنزل أحد قادة حماس.