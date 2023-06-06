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فيديو مستفز لمدير يحتجز الموظفين لمنعهم من المغادرة أثناء الدوام!

الشروق أونلاين
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فيديو مستفز لمدير يحتجز الموظفين لمنعهم من المغادرة أثناء الدوام!
وكالات
رجل الأمن وهو يغلق باب الشركة بالسلاسل

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل مقطع فيديو مستفز لمدير أغلق باب شركته بالسلاسل لمنع الموظفين من المغادرة أثناء الدوام.

 وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أثارت شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات مؤخرا غضبا واسعا على الإنترنت بعد انتشار فيديو لأحد موظفي الأمن الخاصين بها يغلق الباب الرئيسي للشركة بالأقفال والسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل بتعليمات من مدير الشركة.

وقال الحارس في المقطع إنه تلقى التوجيهات من أنوراغ سيدي وهو مدير شركة “كودينغ نينجاس”، ما أثار غضبا واستياء وسلط الضوء على استغلال الموظفين وبيئة العمل غير المهنية.

في ذات السياق أصدرت الشركة بيانا أقرت فيه بالحادث ووصفته بأنه خطأ تم تصحيحه خلال دقائق من وقوعه.

وقال المتحدث باسم الشركة: “نريد أن نؤكد للجميع أن هذا العمل لم يكن مقصودا، نأسف للإزعاج الذي سببته هذه الحادثة”.

وكتب أحد مستخدمي “تويتر”: “تخيل أن يحدث حريق عرضي، كيف يمكن أن تعمل أي منظمة بهذا المستوى”.

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