فيديو مستفز لمدير يحتجز الموظفين لمنعهم من المغادرة أثناء الدوام!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل مقطع فيديو مستفز لمدير أغلق باب شركته بالسلاسل لمنع الموظفين من المغادرة أثناء الدوام.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أثارت شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات مؤخرا غضبا واسعا على الإنترنت بعد انتشار فيديو لأحد موظفي الأمن الخاصين بها يغلق الباب الرئيسي للشركة بالأقفال والسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل بتعليمات من مدير الشركة.

وقال الحارس في المقطع إنه تلقى التوجيهات من أنوراغ سيدي وهو مدير شركة “كودينغ نينجاس”، ما أثار غضبا واستياء وسلط الضوء على استغلال الموظفين وبيئة العمل غير المهنية.

Indian edtech founders are now literally locking in their employees.

Get the hell out of this country.

Nowhere else would anyone dare to pull off something like this. pic.twitter.com/zTFuN6vDCm

— Ravi Handa (@ravihanda) June 3, 2023