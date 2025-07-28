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جواهر

فيديو مستفز وسط حرائق تركيا.. “ماكياج الإطفائية” يُشعل مواقع التواصل

جواهر الشروق
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فيديو مستفز وسط حرائق تركيا.. “ماكياج الإطفائية” يُشعل مواقع التواصل

تصدّر مقطع فيديو لعاملة إطفاء تركية الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي تضع الماكياج، بينما يتعرض آلاف الأشخاص للمخاطر وفقدان المنازل في خضم كارثة وطنية.

وبحسب ما أفاد موقع “تركيا الآن” فقد أثار مقطع الفيديو الذي نشرته مؤثرة تُدعى “زهرة” تحت عنوان “ماكياج رجال الإطفاء” موجة غضب واسعة في البلاد، تزامنًا مع تصاعد حرائق الغابات في عدد من المناطق.

وظهرت المرأة في الفيديو وهي تقول: “أنا إطفائية زهرة. بعد إخماد حريق غابة قبل قليل، ورد بلاغ آخر… مبنى مكون من 7 طوابق يحترق في بويوك تشكمجة. هيا بنا نضع ماكياجًا جميلًا لإخماد الحريق”.

وقامت بتنظيف السواد من وجهها ووضعت الماكياج، ثم أضافت: “بما أن داخل المبنى سيكون ساخناً جداً بسبب الحريق، فأنا أُثبّت مكياجي جيداً حتى لا يسيل”، و”الآيلاينر الذي تتحدث عنه البطلة سيكون سميكاً”، و”كما ترون، أضع أحمر الخدود بسرعة لأن حياة العشرات مرتبطة بي”.

وقد لاقى الفيديو انتقادات حادة من المستخدمين على مواقع التواصل، الذين اعتبروا توقيت النشر غير لائق في ظل استمرار الحرائق وسقوط إصابات بين صفوف رجال الإطفاء والمواطنين.

ووُصفت التصرفات بأنها “غير مسؤولة” و”مستفزة”، فيما عبّر البعض عن استيائه بالقول: “هذا سخيف للغاية” و “أشعر بالحرج بدلًا منها”، ما جعل الإطفائية تسارع بحذف الفيديو من حساباتها.

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