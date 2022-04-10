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فيديو مسرّب للراحل مرسي وهو يحذّر المشير طنطاوي من تزوير الانتخابات

الشروق أونلاين
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فيديو مسرّب للراحل مرسي وهو يحذّر المشير طنطاوي من تزوير الانتخابات

تضمّنت الحلقة الثامنة من مسلسل “الاختيار 3” الذي تبثه القنوات المصرية مقطع فيديو مسرّبا للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، يعتقد أنه التقط بواسطة كاميرا خفية من دون علمه.

الفيديو المسرّب يعود إلى لقاء جمع مرسي مع رئيس المجلس العسكري الراحل المشير  حسين طنطاوي بحضور مدير المخابرات الحربية السابق والرئيس الحال عبد الفتاح السيسي.

ويظهر من خلال الفيديو الذي عرض للمرة الأولى. أنّ الرئيس مرسي كان يحثّ المشير طنطاوي على عدم المساس بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي كانت في صالح مرشّح الإخوان.

وقال مرسي إنّ نتيجة الانتخابات إذا تغيرت “سيؤدي ذلك إلى حالة من الاضطراب لا نعلم إلى أي مدى ستذهب”.

ليردّ عليه طنطاوي بأنه لا ينبغي حصول ذلك، “وإلا ستكون مصيبة على البلد”. فيما اكتفى السيسي بالاستماع إلى طرفي الحديث.

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