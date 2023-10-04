“فيديو مسرّب” لهاتف غوغل الجديد

نشرت قنوات متخصصة على “يوتيوب” مقاطع فيديو تكشف مواصفات هاتف “بكسل 8” الجديد، ساعات قبل إعلان شركة “ألفابت” المالكة لغوغل عن إطلاقه رسميا مساء الأربعاء.

ويظهر في المقطع الذي نشرته قناة “بي بي كيه ريفيو”، هاتفا رمادي اللون يحمل شعار “غوغل”، وعلى واجهته الخلفية عدسات الكاميرا بتصميم جديد.

كما يتضح من خلال الفيديو وجود كابل للشحن من فئة “USB-C”، ومحولا صغيرا لمساعدة المستخدمين على ربط الهاتف بأنواع متعددة من الأجهزة.

وسيكون الهاتف الجديد لغوغل مزوّدا بذاكرة 8 جيغابايت، وسعة داخلية بحجم 128 جيغابايت، مع شاشة “أموليد” بمقاس 6.2 بوصات.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف، فستكون ثنائية العدسة بدقة 50+12 ميغابيكسل، فيما تصل دقة الكاميرا الأمامية إلى 10.5 ميغابيكسل.