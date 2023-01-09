فيديو مسيء لرئيس جنوب السودان يقود صحفيين إلى السجن

أطاح فيديو لرئيس جنوب السودان، سلفا كير وهو يتبول على نفسه، بستة صحفيين، بعدما تم تسريبه وتداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد الوطني للصحفيين، السبت، إن الصحفيين اعتُقلوا بسبب تداولهم المقطع المسيء للرئيس، فيما يبدو أنها مناسبة رسمية.

وأظهر الفيديو، الذي يرجع لشهر ديسمبر، بقعة داكنة على البنطال الرمادي للرئيس البالغ من العمر 71 عاما.

وكان كير واقفا أثناء تأدية النشيد الوطني، خلال حفل افتتاح طريق جديد.

ولم يبث التلفزيون المقطع مطلقا لكن تم تداوله لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد باتريك أويت رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان بأن السلطات اعتقلت الصحفيين، الذين يعملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تديرها الدولة، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال لرويترز: “يُشتبه في أنهم يعلمون كيفية خروج مقطع الفيديو الخاص بالرئيس وهو يتبول على نفسه”.

ولم يرد وزير الإعلام، مايكل ماكوي أو المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني ديفيد كوموري على طلبات للتعليق.

وكير رئيس جنوب السودان منذ استقلال البلاد في 2011. ونفى مسؤولون حكوميون مرارا الشائعات المتداولة بشأن تدهور حالته الصحية.

وأضاف أويت: “نشعر بالقلق بسبب احتجاز المعتقلين لفترة تجاوزت ما نص عليه القانون”.

ويسمح القانون للسلطات في جنوب السودان باعتقال المشتبه بهم لمدة 24 ساعة فقط قبل تقديمهم للمحاكمة.

وقال ممثل أفريقيا جنوب الصحراء لدى لجنة حماية الصحفيين موثوكي مومو إن الواقعة “تتطابق مع نمط أفراد الأمن الذين يلجأون للاعتقال التعسفي متى اعتبر المسؤولون التغطية (الإعلامية) غير مناسبة”.