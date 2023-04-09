فيديو معتمر يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة يتصدر الشبكات
تصدر مقطع فيديو لشاب يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة المشرفة الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو الذي أسر القلوب، والدة المعتمر المسنة وهي تبدو سعيدة، حيث كانت تمسح على وجهه توددا وامتنانا على صنيعه.
مشهد يأسر القلوب لمعتمر يحمل أمه على كتفيه#خبرني pic.twitter.com/kE6ZN38bRk
— خبرني Khaberni (@khaberni) April 8, 2023
🔴 و بالوالدين إحسانا
في صور تأسر القلوب معتمر يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة ❤️🕋 pic.twitter.com/1qIziqYKSD
— نوال اليمنيه (@moon_shien) April 8, 2023
واعتبر العديد من متابعي المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، هذا التصرف كنوع من رد الجميل، حيث علقت “فلسطينية وأفتخر” بالقول: “أراد أن يتعب ليرد شيئا من تعب أمه إثر حملها والسير كما كانت تحمله من أجمل ما رأيت صدقا”.
أراد أن يتعب ليرد شيئا من تعب امه اثر حملها والسير كما كانت تحمله من اجمل ما رايت صدقا
— فلسطينيه وافتخر (@lolo68686406) April 8, 2023
وكتب نافع بن طوالة: “الله يكتب أجره، لكن الكرسي المتحرك مريح لأمه أكثر قبل أن يكون مريح له”.
الله يكتب اجره
لكن
الكرسي المتحرك مريح لأمه اكثر قبل ان يكون مريح له
— نافع بن طواله 🇰🇼 (@oJIg6JI) April 8, 2023
واجتاح الفيديو الذي تم تصويره من داخل المسجد الحرام الشبكات، وقال الكثيرون إن الشاب جسد حرفيا قوله تعالى: “وبالوالدين إحسانا”، فيما اعتبرها البعض أجمل صورة في البر بمن أنجبت وربت وتعبت.
مشهد #يأسر_القلوب لمعتمر يحمل #أمه على كتفيه #رؤية_الإمارات #عين_في_كل_مكان #الإمارات #أم #بر_الوالدين #معتمر #عمرة #مكة pic.twitter.com/FAR8XAyGAQ
— رؤية الإمارات (@EVISIONMN) April 8, 2023