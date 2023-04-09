فيديو معتمر يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة يتصدر الشبكات

تصدر مقطع فيديو لشاب يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة المشرفة الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الذي أسر القلوب، والدة المعتمر المسنة وهي تبدو سعيدة، حيث كانت تمسح على وجهه توددا وامتنانا على صنيعه.

واعتبر العديد من متابعي المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، هذا التصرف كنوع من رد الجميل، حيث علقت “فلسطينية وأفتخر” بالقول: “أراد أن يتعب ليرد شيئا من تعب أمه إثر حملها والسير كما كانت تحمله من أجمل ما رأيت صدقا”.

وكتب نافع بن طوالة: “الله يكتب أجره، لكن الكرسي المتحرك مريح لأمه أكثر قبل أن يكون مريح له”.

واجتاح الفيديو الذي تم تصويره من داخل المسجد الحرام الشبكات، وقال الكثيرون إن الشاب جسد حرفيا قوله تعالى: “وبالوالدين إحسانا”، فيما اعتبرها البعض أجمل صورة في البر بمن أنجبت وربت وتعبت.