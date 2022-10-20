فيديو معركة الشهيد عديّ التميمي الأخيرة مع جنود الاحتلال.. وهذه وصيّته

تداول ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو، يظهر “مقاومة مستميتة” أبداها الشهيد عديّ التميمي، منفّذ عملية شعفاط. قبل استشهاده برصاص الاحتلال، عقب إطلاقه النار على حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة.

وقبل أيام، نفّذ الشهيد عديّ التميمي، وهو شاب في العشرينات من العمر، عملية ضد حاجز أمني للاحتلال في مخيّم شعفاط بالقدس المحتلة، أسفرت عن مقتل جندية إسرائيلية.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مراسلها في القدس، إن التميمي أطلق النار يوم الأربعاء، على حاجز يقف فيه حراس لأمن الاحتلال، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح.

ويظهر الفيديو المنشور تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين التميمي وحرس الاحتلال. حيث استمرّ الشهيد في التصويب نحو الجنود، رغم استهدافه بوابل من الرصاص.

بخطّ يده.. هذه وصية الشهيد عديّ التميمي إلى شباب فلسطين

قبل معركته الأخيرة مع الاحتلال، كان التميمي قد ترك رسالة بخطّ يده، يوصي فيها باستمرار المقاومة حتى تحرير فلسطين.

ويظهر في الصورة المتداولة لما يعتقد أنها وصية عديّ التميمي قوله:”عمليتي في حاجز شعفاط كانت نقطة في بحر النضال الهادر”.

ويضيف عديّ في رسالته المؤرخة في 11 أكتوبر:”أعلم أنني سأستشهد عاجلا أم آجلا، وأعلم أنني لن أحرّر فلسطين بالعملية”.

متابعا:”ولكنني نفذتها وأنا أضع هدفا أمامي، (وهو) أن تحرّك العملية المئات من الشباب ليحملوا البندقية بعدي”.