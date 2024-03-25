فيديو ملتقط لممرضات يروعن مسنين يفجر موجة غضب واسعة!

فجّر مقطع مصور التقط لممرضات وهن يروعن مسنين بدار لرعاية العجزة غضبا واسعا في لبنان وعديد الدول العربية بعد انتشاره عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعرب نشطاء عن استيائهم البالغ من تصرف الممرضات المشين، بعد انتشار فيديو لهن من داخل مستشفى المقاصد الإسلامية وهن يروّعن كبار السن بشتى الطرق، سواء عبر أصوات غريبة أو مكالمات مريبة وغيرها.

وتساءل الكثيرون إن كان في تعامل الممرضات شيئا من الدين، لافتين إلى أنهن خن الأمانة ولم يتصرفن وفقا لما يمليه الواجب الإنساني، خاصة ونحن في شهر الرحمة، كما وصفنهن بعديمات الأخلاق.

في ذات السياق أوضحت مؤسسة المقاصد الخيرية في بيان أصدرته بشأن الحادث المشين أنه قديم، مقدمة اعتذارها لكل من تعرض للسوء جراءه، وكاشفة أن كافة الإجراءات اتخذت بحق الممرضات اللواتي خالفن أبسط معايير تلك المهنة السامية، مضيفة أنه تم صرفهن من العمل.

ووعدت المؤسسة الشهيرة في بيروت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط كوادرها في فريق التمريض ومحاسبة أي مخالف.

إلى ذلك، تعهدت بحماية مرضاها والإبقاء عليهم معززين مكرمين، وفق تعبيرها.