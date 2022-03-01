فيديو ملهم.. قصة أم البنات التي تعمل دهّانة بالنهار ومساعدة تمريض بالليل

تداول نشطاء فيديو ملهم لقصة سيدة تلقب بأم البنات، تعمل دهانة بالنهار ومساعدة تمريض بالليل، كانت قد نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية.

وبحسب الصحيفة فقد اضطرت السيدة هبة عبد الرحمان بعد انفصالها عن زوجها لاقتحام عمل لا يجيده إلا الرجال، فقبل نحو 8 سنوات، مارست مجال دهن الجدران كهواية، ثم استمرت فيه كنوع من التحدي.

ورغم صعوبة هذا العمل بالنسبة للمرأة، إلا أن هبة لم تجد أي مشكلة في ممارسته لكونها وجدته قريبا من الرسم الذي تهواه، بالإضافة إلى أنه ليس جديدا في حياتها، حيث كانت تقف مع العمال الذين كانوا يجهزون بيت والدها.

وعندما تزوجت السيدة عبد الرحمن، وبدأت تستأجر المنازل رفقة زوجها، صارت تغير ألوان الجدران التي لا تعجبها وتقوم بإصلاح الأعطاب الموجودة في هذه البيوت.

وخلال سنوات، استطاعت أم البنات أن تتعلم كيف تخلص الجدران من المطبات وتجعلها ملساء.

وعن انطلاقتها الرسمية في هذا الميدان، قالت هبة الرحمن لـ ” اليوم السابع” المصرية” إنها ألحت على دكتورة الأسنان التي تعمل عندها كمساعدة تمريض في المساء إلحاحا شديدا أن تقوم بدهن جدران عيادتها فوافقت، وعندما أنجزت لها العمل أعجبها كثيرا ودفعت لها الأجر الذي اتفقت معها عليه.

وبعد أن نجحت في هذا التحدي، صارت أم البنات مطلوبة لدى النساء بكثرة لكونهن يفضلن التعامل مع امرأة مثلهن، خاصة وأنها تقدم أسعارا في المتناول.

ورغم مشاق الحياة التي تواجهها، تشعر هبة بالرضا لكونها استطاعت أن تضع بناتها الثلاث على الطريق الصحيح، حيث اقترحت ابنتها الثانية التي تدرس الإعلام أن تكون رسالة تخرجها حول والدتها ولكن الدكتور المشرف لم يوافق لوجود صلة قرابة بينهما، بينما تقوم ابنتها الصغيرة بمساعدتها لذلك تعتبرها ذراعها الأيمن.