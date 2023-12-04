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فيديو موظفة بالصليب الأحمر ومحرّرة إسرائيلية يثير الجدل.. ما قصة الذهول المتبادل؟

جواهر الشروق
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فيديو موظفة بالصليب الأحمر ومحرّرة إسرائيلية يثير الجدل.. ما قصة الذهول المتبادل؟
شبكات التواصل
لقطة من الفيديو المثير للجدل

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن مقطع فيديو وثق لقطة مثيرة للاستغراب بين موظفة بالصليب الأحمر وأسيرة إسرائيلية محررة.

وتداول نشطاء مقطع تحرير أسيرة إسرائيلية بموجب عمليات التبادل التي حدثت مؤخرا بين حماس وجيش الاحتلال، وركزوا على الدهشة المتبادلة بين الرهينة والموظفة بالصليب الأحمر.

وتساءل البعض عن سر اندهاش الرهينة المحررة ثم محاولة التحكم في ردود فعلها ومواصلة السير بطريقة عادية، ليؤكد الكثيرون أن في القصة “إنّ” وأخواتها.

واتفق البعض على أن المنظمات العالمية التي تنشط باسم الخير والسلام في فلسطين مشكوك في أمرها وتوظف جواسيس لجمع المعلومات الاستخباراتية، فيما ذهب آخرون للقول أن الرهينة شخصة عسكرية رفيعة، بينما الموظفة مجندة متنكرة في زي الصليب الأحمر.

وأكد متابعون أن رد فعل الموظفة لم يكن طبيعيا بالمرة، لافتين إلى أنها وغيرها من أتباع المنظمات يعملون لصالح الموساد، وهو ما أشار إليه المفكر والكاتب السياسي المصري الأمريكي حسام يوسف في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس.

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